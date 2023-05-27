公開談論女孩遭強暴墮胎 印州醫生僅遭罰3000元

印第安納州醫生凱特琳·伯納德在該州醫療許可委員會上宣誓作證。(美聯社)

印第安納州醫療許可委員會25日投票表決，譴責印第安納波利斯醫生凱特琳·伯納德(Caitlin Bernard)公開談論為俄亥俄州 十歲性侵受害者提供墮胎 服務，違反患者隱私 權；委員會對伯納德的違規行為處以3000元罰款，但拒絕州檢察長辦公室暫停伯納德行醫執照的請求，也沒有限制她行醫。

去年6月最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)幾天後，伯納德向印第安納波利斯星報(Indianapolis Star)記者講述俄州遭強暴女孩前來求助並接受墮胎的情況，迅速成為全國墮胎權辯論焦點。

印州醫療許可委員會駁回了印州共和黨籍檢察長羅基塔(Todd Rokita)的指控；他指伯納德未向印州當局報告虐待兒童行為，違反州法。

伯納德一直為自己行為辯護，她25日在長達約14小時的聽證會上告訴委員會，她將虐待兒童一事通知醫院社工，遵守了印州呈報要求和醫院政策，俄亥俄州當局也調查了女孩遭強暴案。伯納德律師表示，她並未透露任何可能違反隱私法的女孩身份資訊。

醫療許可委員會主席史托貝爾(John Strobel)表示，醫生須小心關注病人隱私，伯納德在此案的確做得太過，但他也認為伯納德「沒料到它會火速傳播，我不認為她希望病人受到這種關注。但它確實發生了。」

在聽證過程中，羅基塔辦公室官方推特持續評論，其中一則推文稱：「伯納德說她高度重視相關立法才向公眾發表談話，她其實是以犧牲病人為代價，代表她認為自己的倡議份子身分比醫生重要。」

副檢察長沃特(Cory Voight)則在聽證上指責伯納德選擇公開討論此案導致不當行為，「身為醫生，她無恥地追求自己的政治主張。」伯納德則反駁表示，「如果檢察長羅基塔沒有選擇將此案作為他的政治噱頭，我們今天就不會在這裡。」

根據州法，印第安納州醫療許可委員會有權發出譴責或暫停、撤銷或暫時留用醫生執照。