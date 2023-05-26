行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜鸚鵡蛋 邁阿密機場被捕

一名來自台灣的遊客從邁阿密機場入境時，被查獲攜帶29顆鳥蛋，其中有八隻鸚鵡已破殼而出。圖為在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)

邁阿密聯邦區域法院紀錄顯示，台灣遊客吳斯達(Szu Ta Wu，音譯)今年3月23日在邁阿密國際機場 (Miami International Airport)被美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)幹員發現隨身行李發出鳥叫聲，進一步檢查後發現行李中有29顆鳥蛋，旅途過程中有八隻小鸚鵡已破殼而出。

吳斯達被捕之後遭到偷渡 鳥類入境美國罪名起訴，本月5日向法院認罪，面臨最高20年有期徒刑。法院訂於8月1日宣判刑期。

法院紀錄顯示，吳斯達從尼加拉瓜 馬納瓜(Managua)搭乘塔卡航空(TACA Airlines)392班機，在邁阿密轉機準備返回台灣。被查之後，他透過翻譯坦承攜帶鳥蛋，但無法出示運輸動物的相關文件。

在邁阿密機場被查扣的鸚鵡咬手機。(美聯社)

他向海關人員表示，沒有向海關申報偷帶鸚鵡蛋是害怕要繳費。他表示，一名友人付錢請他從尼加拉瓜攜帶鳥蛋回台灣，但自己不知道是什麼種類的鳥蛋。

在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)

根據美國農業部規定，攜帶鳥類進入美國，需要取得美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)許可證、獸醫核發的進口證明、動物健康檢查證明，而且動物必須完成檢疫，入關時還要通過衛生檢查。

在邁阿密機場被查扣的鸚鵡。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)25日報導，佛羅里達國際大學(Florida International University)教授、稀有物種保育基金會(Rare Species Conservatory Foundation)創辦人雷洛(Paul Reillo)接獲邁阿密機場主管通知，協助照顧這批被沒收的鸚鵡。