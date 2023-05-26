害到牠了…遊客亂抱 黃石公園小牛被迫安樂死

一名男性遊客把黃石公園一頭小野牛抱上岸，導致這頭小牛被安樂死。(國家公園局提供)

黃石國家公園(Yellowstone National Park)再次發生遊客不當與野生動物互動，導致公園管理員不得不讓一頭受驚恐、被母牛拋棄的小野牛安樂死事件。

國家公園管理局(National Park Service, NPS)指出，一名尚未查明身分的男子本月20日穿過公園的拉馬爾河(Lamar River)時驚擾了一頭與母牛和牛群失散的小野牛，當小牛掙扎時，該男子將牠從河裡推上道路。

管理局表示，園方規定人們必須與野牛、麋鹿和多數其他野生動物至少保持25碼距離，並且必須與熊、狼保持100碼距離；人類接近野生動物會影響牠們的健康與生存。

其他遊客看到受驚擾的小野牛走近並尾隨遊客和車輛，構成危險。

管理局表示，一旦受到人類干擾，野生動物便會排斥牠們的後代，園方試圖讓那一頭小野牛與牛群重聚，結果失敗，於是決定實施安樂死；公園局發布新聞稿說，「因為牠(小野牛)已被牛群拋棄，並對公路上的人車構成危險。」

黃石國家公園在記者會上公布該名男子將小野牛從河中抱起的照片。

一旦確認行為不當，該名男子將被判B級輕罪(Class B misdemeanor)，罪行包括驚擾野生動物、行為不當，接近野生動物，面臨最長六個月監禁、罰款5000元。

過去也曾有黃石公園 遊客與野牛互動後嚴重受傷， 2022年5、6月間至少發生三次，其中一次有位71歲婦人被一頭野牛頂傷，之前另有一名遊客遭另一頭野牛傷害。