白宮制定國家AI戰略 要擴大投資AI研究並防弊

美國白宮將制定國家人工智慧（AI）戰略。 （路透）

美國拜登政府尋求制定一項國家人工智慧（AI ）戰略，除了要防範假訊息與勞工可能被取代等潛在問題，也將用聯邦資金支持AI研究。

美國周二（23日）開始針對「標準、法規、投資、改善信任度與安全行為」等方面，向公眾徵求意見，白宮 的科技政策辦公室會將據以制定戰略，協助指導聯邦機關運用AI科技，並在監管ChatGPT等AI工具採取更進一步的行動。

白宮訂出的戰略將處理AI的利弊，益處包括善用AI可以擴大政府服務管道，危害則包含強化駭客能力、加深歧視、及AI生成內容可能擾亂選舉等風險。

當局也將宣布新的行動，包括更新聯邦政府投資AI研究的路線圖、並且提出教育部評估AI如何影響教學、學習及研究的報告。美國也將舉行一場勞工參與的會議，了解勞工對雇主運用自動化技術於監控與評估的看法

白宮這項宣告，是決策當局注意到ChatGPT等生成式AI系統正獲消費者快速採用的最新例證。

ChatGPT開發者OpenAI執行長奧特曼上周告訴美國參議員，生成式AI技術「有可能發展到很錯誤的地步」，他支持設立一個主管主要AI系統的新許可制度，由一個新的聯邦機構負責監管。參院少數黨領袖舒默等國會議員也正針對潛在立法展開兩黨協商，但國會的努力仍在初期階段。

另一方面，歐盟 科技執委薇斯塔格（Margrethe Vestager）23日說，歐盟將與美國加強合作規範AI，在立法強制執行前，先設立一些最低標準。

歐盟起草中的AI法案，可望成為全球第一部全面規範AI科技的立法，針對人臉辨識、生物辨識等監控，訂定新規則。法案內容仍需要經過歐盟會員國政府與國會同意，薇斯塔格說，今年底以前預計可完成相關立法程序。