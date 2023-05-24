懷孕6周禁人工流產 南卡通過法案 3參議員批控制女性

南卡羅來納州參議會23日通過懷孕六周後的人工流產禁令。該法案審議期間，共和黨州參議員珊迪．桑恩堅持反對立場。(美聯社)

共和黨 掌控的南卡羅來納州參議會23日通過懷孕六周後的人工流產禁令，法案呈交州長麥克馬斯特(Henry McMaster)，預料很快簽署成為法律；該州三位女性州參議員 批評，墮胎 權限制全都攸關「控制女性」。

這項立法堪稱終止妊娠權的重大挫敗，許多婦女在懷孕六周之際，根本還不曉得懷孕；此前南卡禁止懷孕22周後墮胎，全州僅剩三家婦產科，考量各項規範，實際在懷孕12周後便無法進行人工流產。

該法案審議期間，南卡州參議會601號辦公室的氣氛特別尷尬，因為共用該辦公室兩名共和黨州參議員，一人挺墮胎，一人反墮胎。

支持該法案的州參議員賴斯(Rex Rice)宣稱每位孕婦都懷著「神的孩子」，而積極推動全面禁止墮胎令；但州參議員珊迪·桑恩(Sandy Senn)則大聲譴責此法「全都攸關控制女性」。

對桑恩而言，「支持生命」也代表保護女性，批評同僚拒絕她提議的「合理」緩衝空間，將時限延至12周。

賴斯與桑恩的七年好友情誼始自宣誓就職，兩個家庭曾一起到加勒比海國家巴哈馬旅遊。

當年桑恩與民主黨勁敵僵持不下時，賴斯曾送她一對粉紅色拳擊手套，以及吉娃娃對著大狗吠的照片，象徵她與對手的身高差。

而今，這兩位關係密切的州參議員為了人工流產的限制門檻而鬧僵，不僅是兩位議員的看法分歧、性別差異，也凸顯南卡州由共和黨掌控的州議會試圖收緊人工流產限制。

桑恩及其他兩位共和黨籍州參議員利用類似民主黨的措辭，抨擊採取反對人工流產立場的男性同僚。

過去八個月，這三位「姊妹參議員」(Sister Senators)三度將共和黨領袖對終止妊娠權利的限制，比作男性對女性的束縛(shackle)，她們也使出費力把事拖(filibuster)絕招，力抗反墮胎的全面禁令。

桑恩表示，「即使我們並不全然支持人工流產，但我們大多同意賦予女性解決問題的辦法，但男同事方法錯誤。」