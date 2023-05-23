需求增+疫情緩 移民占全美勞動力比重創新高

在勞力需求大增、疫情趨緩下，美國勞工市場去年移民工人占整體勞動力的18.1%，是27年來的最高占比。圖為移民工人在佛州一座農場工作。(Getty Images)

勞工部 22日公布的統計顯示，在勞力需求大增、疫情 趨緩下，去年移民 占全美勞動力的比重大增至18.1%，創追蹤27年來最高紀錄。

勞工部1996年起每年公布移民勞動力調查，去年全美移民勞動力(包括已在工作或者積極覓職者)較前一年增加6.3%或180萬人、達2980萬人，在總勞動力所占比重增至18.1%，高於前一年的17.4%。

外國出生者新加入勞力市場的人數超過比本國出生者，去年整體勞動力較前一年增加310萬人，在增加者中，移民占一半以上；總計去年全美屆滿16歲的勞工約1億6400萬人。

在全美人口成長趨緩、疫情期間戰後嬰兒潮大舉退休下，許多領域勞力短缺，為移民增加工作機會。

屆滿16歲的勞工最近增加，但仍低於疫情前；勞力數據統計機構Lightcast資深經濟學者伊莉莎白‧克羅福特(Elizabeth Crofoot)說，增加的勞工主要來自移民。

勞工部以6萬個家庭的月度報告為依據完成這一份調查，包括合法移民、難民、學生或短期工等暫時性居民；以及無合法永久居留身分的移民。

調查顯示，移民勞工2019年至2022年間增加5%，同期間的美國本土生勞工減少0.5%。

移民勞工增加為各行各業雇主造成壓力，其中又以餐館及工程勞工、卡車司機、居家保健助理等需要到現場的工作崗位最明顯。

去年移民失業率3.4%，美國本土生勞工失業率3.7%。克羅福特說，移民流向有很多工作機會的領域，而不是工作稀少的領域，補充本土生勞力的不足。

疫情導致移民減緩，儘管如此，外國出生移民占全美勞力市場的比重仍增加。

全球投資管理公司高盛集團(Goldman Sachs)2022年分析，由於爆發疫情，截至2021年底全美人口大約少了200萬人，勞工人數約少了160萬人，之後移民人數反彈回升。