美版「鴉片戰爭」 芬太尼藥物濫用動搖美國本

美國2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命者達10萬多人，其中大多涉及芬太尼，平均每天奪走約200條美國人命。圖為2017年在芝加哥歐海爾國際機場被警方查獲的芬太尼毒品。（路透）

美國正遭逢史上最致命藥物成癮大流行，2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命者達10萬多人，其中大多涉及芬太尼，平均每天奪走約200條美國人命。

「外交事務」（Foreign Affairs）期刊一篇專文指出，由於美國境內的芬太尼（fentanyl）多由海外製造，要解決這場危機，阻止藥品流入至關重要。

目前為止，這類截斷供應端的努力成效不彰，主因芬太尼等合成鴉片類藥物（opioids）由範圍十分廣泛的多種化學物質製成，當中有許多具有正當商業用途，意味限制這類化學物質的供應既困難又不切實際。

另外還包括地緣政治的因素。全球的芬太尼和前置化學品原料多來自中國和墨西哥 ，這兩國的現有政策和優先要務均無助讓芬太尼產量受控。美國執法單位與中方的合作本就有限，近年更形同不存在，美中關係不重新調整則情況不太可能改觀；而墨西哥政府同樣取消與美國在執法方面的合作。

全球的芬太尼和前置化學品原料多來自中國和墨西哥。圖為墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼2014年被捕的照片。（美聯社）

從配合變放任 中國立場丕變有內情

其實早在2015年，華府 曾推動北京 加強對芬太尼類藥物的管制，最初不但頗有成效，美中甚至合作緝毒：2019年時，河北省官員利用美國情報逮捕9名走私犯，並針對他們將芬太尼直接郵寄給在美消費者和毒販而將他們定罪。

此案過後，中國走私者改變路線、取道墨西哥規避。

不過2019年河北案之後，中國方面不僅這方面的緝毒行動變少，在阻止前置化學品進入墨西哥方面似也毫無作為。專文認為這並非偶然，因為河北緝毒案當時，北京當局仍希望與華府雙邊關係能全面解凍，如今美中關係好轉無期，中方自然沒有配合美國的意願。

簡單來說，北京把緝毒合作視為地緣戰略關係的一部分，華府則尋求將此議題與地緣政治脫鉤。

無論在中國境內還是境外，除非犯罪集團的高層觸犯北京為數不多的核心國家利益，否則中國政府很少對他們採取行動。而中國官員系統性貪腐等因素，也阻礙進一步管制前置化學品原料與芬太尼這方面的努力。

由於美國境內的芬太尼多由海外製造，要解決這場危機，阻止藥品流入至關重要。但目前為止，這類截斷供應端的努力成效不彰，主因芬太尼等合成鴉片類藥物（opioids）由範圍十分廣泛的多種化學物質製成，當中有許多具有正當商業用途。圖為裝有2mg芬太尼的小瓶。（美聯社）

拜川普所賜 墨西哥抓到美國軟肋

儘管美國與墨西哥的雙邊關係並未惡化至如美中般程度，但美國在墨國的毒品政策也面臨嚴重障礙。

由於墨西哥當局威脅退出2008年12月成立的「美里達倡議」（Merida initiative）安全合作架構，華府正努力協商一項後續協議。然而墨國官員對新架構的解讀是美國應減少境內毒品需求，逮捕更多躲在美國的墨國逃犯，並阻止武器和非法資金流入墨國；而墨西哥在其境內該有何作為美國無權過問。

這是墨西哥從川普政府學到的寶貴一課：只要墨國阻止移民北漂入美，美國自然願意讓步。而目前為止，這一招對拜登政府也依舊管用。

人命與經濟損失慘重 政府無法漠視

鴉片類藥物流行除造成無法衡量的人命損失，2020年間估計就付出近1.5兆美元的經濟代價，專文據以認為美國必須拿出行動。

上策是要求中國撤下向美國民眾或向墨國犯罪集團非法出售合成鴉片類藥品的網站，並鼓勵中國對銀行和金融體系頒布更嚴苛的反洗錢標準。而為達目的，美國可動用制裁措施，一是斬斷不合規定中企在美國市場的出入管道，二是把矛頭對準知名製藥和化學業高官。美國司法部則應盡可能起訴中國走私者和所屬集團。

在墨西哥，美國政策同樣仍有發揮空間。聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等政界人士就曾建議，華府除將墨西哥毒梟列為跨國犯罪組織，還可扣上外國恐怖組織（FTO）的罪名，如此可為蒐集情資、甚至美軍打擊芬太尼實驗室打開大門。