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美航、捷藍東北聯盟 法官：30天內終止合作關係

編譯盧炯燊／綜合20日電
波士頓聯邦地區法院19日判決，美國航空(下)與捷藍航空(上)在東北部的聯盟營運等同合併，變相壟斷，合謀推高票價，應在30天內終止相關合作。(美聯社)
波士頓聯邦地區法院19日判決，美國航空(下)與捷藍航空(上)在東北部的聯盟營運等同合併，變相壟斷，合謀推高票價，應在30天內終止相關合作。(美聯社)

美國航空(American Airlines)與捷藍航空(JetBlue Airways)在東北部的聯盟計畫受阻。波士頓聯邦地區法官19日下令，這兩家航空公司須於判決後的30天內終止相關合作關係。兩家公司對判決均表失望，或會提出上訴；提出訴訟的聯邦司法部則表示歡迎裁決。

美航與捷藍2021年初在東北地區實行營運聯盟，互通彼此航班座位及收入，這樣涵蓋兩家公司往返波士頓羅根機場(Logan Airport)及紐約大都會地區三大機場，即甘迺迪機場(John F. Kennedy)、拉瓜地亞機場(LaGuardia)及新澤西州紐瓦克自由機場(Newark Liberty)的大部分航班。

這個合作關係獲得時任川普政府的支持，但拜登上台後採取截然相反態度，指由於減少競爭，使消費者每年多花7億元。

司法部2021年9月在波士頓提起訴訟，指兩航的聯盟關係等同合併，變相壟斷合謀推高票價。其後東北部有六個州及哥倫比亞特區也加入訴訟。

美航是美國最大的航空公司，捷藍則排名第六。若是以波士頓出發的航班而言，美航和捷藍占前三名中的兩席，另一家則是達美航空；在紐約航空市場，這兩家也擠進了前四名。

波士頓聯邦地區法官索羅金(Leo Sorokin)19日在判決中說，美航與捷藍瓜分東北市場違反了反壟斷法，用廣泛的合作取代激烈的競爭。

這個裁決被視為是拜登政府的一次重大勝利，司法部長加蘭德在聲明中說，對希望獲得負擔得起旅行的美國人來說，這是一場勝利。

但美航發言人指，沒有證據表明這個合作夥伴關係對消費者造成任何傷害。捷藍發言人更說，這個聯盟關係才是客戶的巨大勝利，因為可讓發展受限的東北部機場實現顯著增長，將低價票與優質服務帶到更多航線上。

兩航正在考慮是否提出上訴。

拉瓜地亞機場 波士頓 司法部

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