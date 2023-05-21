僅目標百貨就年損逾4億…竊盜組織化 威脅零售業營運

2021年零售業營收達945億元，僅比前一年增加約40億元，獲利縮水的主因就是犯罪集團猖獗。(Getty Images)

國內零售業 龍頭，包括五金家飾賣場家得寶(Home Depot)和目標百貨 (Target )最新公布的季度財報，不約而同指出竊盜犯罪率激增的危機，尤其是竊盜轉為有計畫、有組織的犯罪手法，嚴重影響零售業營運，因此呼籲推動立法，採取更嚴厲的法規和手段，打擊日益猖獗的零售業竊盜集團。

Home Depot首席財務長麥克菲(Richard McPhail)16日表示：「我國存在零售盜竊危機，雖然對於減緩並消除這種壓力，充滿信心，但這種壓力肯定還是存在。」

Target百貨執行長康乃爾(Brian Cornell)坦言，零售業盜竊現象「自去年起急速惡化」，根據該公司2022年11月發布的財報，由於失竊率增加五成，年度財務損失逾4億元，預估今年營損將比去年增加5億元。

全國零售聯盟(NRF)統計，2021年零售業營收達945億元，僅比前一年增加約40億元，獲利縮水的主因就是犯罪集團猖獗，全國零售聯盟總裁夏伊(Matt Shay)18日表示：「過去數年來，零售業者心知肚明，組織性的竊盜犯罪儼然是深刻且嚴重的危機。」並補充表示：「偷竊涉及廣泛，從地方、州、全國甚至海外犯罪組織，不只在零售店，還涵蓋碼頭、貨車、卸貨、貨櫃、火車等等，屬於長期規劃的犯罪手法並貫穿整個產業鏈。」

從集貨中心配送至實體商店途中，是犯罪集團攔截的首要地點，約占47.4%，其次是店內貨物失竊占42.1%，以及工廠配送至集貨中心途中，占35.1%。(路透)

而且犯罪集團竊盜手法越來越大膽，利用假身分駕駛卡車，偽裝成貨運公司，滲透到貨運管理系統和貨運仲介網，保險公司Travelers防盜專家康乃爾(Scott Cornell)表示此類犯罪手法暴增600%，但是「多數時候，犯罪集團仍僥倖脫逃。」

根據NRF統計，「從集貨中心配送至實體商店途中，是犯罪集團攔截的首要地點」，約占47.4%，其次是店內貨物失竊占42.1%，以及「工廠配送至集貨中心途中」占35.1%。

因此NRF已在國會推動「零售業打擊犯罪集團法案」(CORCA)，希望在國土安全部設置專責單位，並將「零售業竊盜案」提升至「全國性危機」。