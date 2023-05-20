「阿提米絲」第3架載人登月艇 藍源得標 獲太空總署34億元合約

藍源太空公司19日獲得太空總署34億元合約，為阿提米絲探索計畫建造「藍月號」登月艇，預定2029年載送太空人登陸月球。(美聯社)

藍源太空公司(Blue Origin)19日獲得太空總署(NASA )34億元合約，將與波音(Boeing)和洛克希德馬丁(Lockheed Martin)共組團隊，為NASA的阿提米絲(Artemis)探索計畫建造第三架載人登月艇。這架登月艇預定2029年派上用場，從繞月艇載送太空人 到月球表面。

兩年前，NASA決定單獨讓馬斯克的太空探索公司(SpaceX)以29億元的代價，承包登月艇的建造，引起貝佐斯 的藍源公司抗議，還打官司告NASA，不過沒告成。

當時，貝佐斯團隊還把標價降低60億元，仍輸給太空探索，因此抗議；另一家參與競標的Dynetics也提出抗議。

但在一些國會議員遊說下，NASA決定讓第二個團隊承造第二架登月艇。貝佐斯拿到合約後推文說，能夠參與NASA領導的重返月球壯舉，他深感榮幸。藍源、波音和洛馬共同承造的登月艇取名為「藍月號」(Blue Moon)。

藍源擊敗Dynetics和諾斯洛普格魯曼合組的團隊，贏得此機會。Dynetics發言人說，該公司將專注為NASA提供其他技術。

藍源負責月球運輸業務的副總裁庫魯瑞斯(John Couluris)說，藍源將投資比34億元更多的資金，研發未來登月所需器材與技術。他說，「今天公布的只是第一步，要把太空人順利送上月球又接回地球，我們還有很多地方要努力。」專家估計總經費可能超過70億元。

藍源計畫在太空人坐進登月艇前，將先不斷演習不載人登月。至於運載登月艇的火箭新格蘭號(New Glenn)，庫魯瑞斯說已在建造，但尚未試飛。

阿提米絲計畫不但要把人送到月球，還計畫從月球繼續前往火星，所需技術自然非同小可，但若成功，對承包商是莫大的光榮，也是最佳廣告。

NASA改採「多家並行」策略後，仍由太空探索承造第二架登月艇，由星艦火箭(Starship)運載到月球軌道，但星艦火箭最近試飛時發生爆炸。

阿提米絲計畫目前仍按照預定，明年首次載人環繞月球飛行，2025年底前，把太空人重新送到月球表面。