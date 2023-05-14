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皇家加勒比郵輪 逾百乘客遭偷拍

編譯徐薏茹／綜合13日電
皇家加勒比國際遊輪公司(Royal Caribbean)旗下巨型遊輪海洋和諧號(The Harmony of the Seas)，近期出航期間船上公共洗手間內發現隱藏攝影機，逾百名乘客遭偷拍，嫌犯已被逮捕。(皇家加勒比官網)
皇家加勒比國際遊輪公司(Royal Caribbean)旗下巨型遊輪海洋和諧號(The Harmony of the Seas)，近期出航期間船上公共洗手間內發現隱藏攝影機，逾百名乘客遭偷拍，嫌犯已被逮捕。(皇家加勒比官網)

聯邦調查局(FBI)指出，皇家加勒比國際郵輪公司(Royal Caribbean)旗下巨型郵輪海洋和諧號(The Harmony of the Seas)，近期出航期間船上的公共洗手間內發現隱藏攝影機，逾百名乘客遭人偷拍，最年輕的受害者可能只有4或5歲。

根據法律文件，一名叫弗羅亞斯(Jeremy Froias)的男子被控在海洋和諧號從邁阿密啟程一日後，於4月30日在頂層甲板的公共洗手間內偷藏一台Wi-Fi攝影機，並將鏡頭對準廁所，該洗手間靠近衝浪模擬區，許多乘客會在那裏更換泳裝。

隔日一名乘客發現該隱藏攝影機並向維安人員通報，他們發現攝影機錄下長達數小時的影像，有超過150人被偷拍，其中可能包含至少40名未成年者，部分受害者被拍到至少半裸影像。

遊輪於波多黎各停靠時，FBI人員登船逮捕弗羅亞斯，他被控偷拍與企圖持有兒童性剝削素材。

書面證詞指出，弗羅亞斯的攝影機偷拍乘客在洗手間如廁或更換泳衣，拍下受害人裸露的畫面。

根據法庭文件，弗羅亞斯曾任佛羅里達州基西米市(Kissimmee)網路安全官員，影像顯示該攝影機由弗羅亞斯安裝。5月1日在郵輪保全人員的詢問下，弗羅亞斯承認他將攝影機放置於洗手間。

弗羅亞斯的律師表示他尚未被起訴，拒絕回答本案相關問題。

本周弗羅亞斯在波多黎各法院過堂，聯邦法官裁定他以2萬5000元交保，並配戴電子監控設備及交出護照，此外弗羅亞斯不得使用網路，也不得在無人監督的情況下與18歲以下的未成年人聯絡，包括他自己的兩個小孩。

乘客表示皇家加勒比公司在航行期間與航程後並未通知乘客關於隱藏攝影機偷拍的事件，乘客是透過媒體及FBI尋找潛在受害者的通知才得知消息。

攝影 郵輪 FBI

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