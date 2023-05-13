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去年新生寶寶取名 男生連恩、女生奧莉薇亞最多

編譯周芳苑／綜合12日電
根據社會安全局統計，2022年全美共有364萬名嬰兒申辦社安卡，其中最受歡迎的男女嬰名首選分別是連恩和奧莉薇亞。(美聯社)
根據社會安全局統計，2022年全美共有364萬名嬰兒申辦社安卡，其中最受歡迎的男女嬰名首選分別是連恩和奧莉薇亞。(美聯社)

社會安全署(Social Security Administration)12日公布統計顯示，2022年全美新生兒男女嬰命名首選分別是「連恩」(Liam)、「奧莉薇亞」(Olivia)，而受電影中角色影響，「達頓」(Dutton)和「倫利」(Wrenlee)人氣上升。

社安署1880年起根據社安卡申請資料追蹤各州嬰兒命名情況，公布最新的年度命名排行榜。

男孩名「連恩」第六年蟬聯冠軍，女孩名「奧莉薇亞」四年前搶走「艾瑪」(Emma)冠軍寶座以來年年屹立榜首，「艾瑪」屈居第二。

女孩名排行榜第三至第十名依序是夏綠蒂(Charlotte)、艾蜜莉亞(Amelia)、蘇菲亞(Sophia)、伊莎貝拉(Isabella) 、艾娃(Ava)、米婭(Mia)、伊芙琳(Evelyn)以及露娜(Luna)。男孩第二至第十名則依序是諾亞(Noah)、奧利弗(Oliver)、詹姆斯(James)、以利亞(Elijah)、威廉(William)、亨利(Henry)、盧卡斯(Lucas)、班傑明(Benjamin)和西奧多(Theodore)。

女孩名「露娜」是唯一的新入榜名，將「哈珀」(Harper)擠出榜外。

社安署1997年起編制排行名單，往往顯示流行文化對命名趨勢的影響。由凱文·科斯納(Kevin Costner)主演的新西部片「黃石」(Yellowstone)就發揮極大影響力，2018年上演開始，新生兒大量採用片中角色名。

「達頓」便源自該片，2022年氣勢不凡，排名躍進100多名至835名；「達頓」是該系列影片中虛構家庭的姓氏。該片另一角色Kayce John Dutton也對女嬰命名產生極大影響，「凱斯」(Kayce)名次突飛猛進，一年間從1077名跳升至587名。

「瑞普」(Rip)一名也源自 「黃石」一片，但未進入前1000名。

其他排名進步的男孩名包括裘森(Chosen)、卡扎(Khaza)、伊森(Eithan)，女孩名則是尼利亞(Neriah)、阿萊特(Arlet)、喬治娜(Georgina)以及阿米里(Amiri)。

社安署數據顯示，去年全美共有364萬名嬰兒申辦社安卡，較2021年略增。

社安卡 社會安全署 威廉

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