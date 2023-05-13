麥克雞塊燙傷女童大腿 麥當勞被判要負責 賠償金額待決定

因為被麥克雞塊燙傷而對麥當勞餐廳提出告訴的女童奧莉維亞·卡拉巴洛及其母親霍姆斯。(美聯社)

佛羅里達州布羅瓦郡(Broward County)陪審團11日裁定，速食連鎖店麥當勞 (McDonald's )未能警告顧客其麥克雞塊可能有過熱的危險，應該負責。

這場官司是因2019年一名當時四歲的女孩奧莉維亞·卡拉巴洛(Olivia Caraballo)被一塊落在她大腿上的麥克雞塊二度燙傷而起；陪審團經過兩天聽證及辯論後，做出上述判決。麥當勞公司及其加盟商須付多少賠償金，將由另一陪審團來決定。

麥當勞美國公司發表聲明表示，「這是一起不幸事件，但我們不同意判決。」「我們的顧客應繼續依賴麥當勞，遵守它安全供應麥克雞塊的政策和程序。」

小女孩的母親霍姆斯(Philana Holmes)在法庭上作證表示，她2019年8月在佛州 塔馬拉克(Tamarac)麥當勞為兒子和女兒購買快樂兒童餐，但沒有被警告食物可能過熱，她從得來速窗口收到食物後，把食物交給後座女兒和兒子，然後開車離開。當一個麥克雞塊掉到她女兒腿上時，女兒大聲尖叫；她把車子開到附近停車場查看，注意到孩子已被燙傷。

麥當勞的律師辯稱，食物必須是熱的才能避免沙門氏菌中毒；這些雞塊是用來吃的，不能被夾在安全帶和人的肉體之間按壓超過兩分鐘。

奧莉維亞的父母控告美國麥當勞及其特許經營商Upchurch Foods未能對員工進行充分培訓，未能警告消費者其食物的「危險」溫度，指這些食物被烹飪到比必要溫度高得多的溫度。

原告辯稱雞塊當時溫度一定已高於華氏200度，辯方律師稱溫度不超過華氏160度。但雙方都認為雞塊導致小女孩二度燙傷。

11日陪審團判定Upchurch Foods須為其疏忽和未能警告客戶有關風險負責，美國麥當勞須為其未能提供安全處理食品說明負責，但麥當勞未被判定有疏忽。陪審團駁回了原告指稱產品有缺陷的論點。