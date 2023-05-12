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2家長為子女行賄進名校案 上訴法院撤銷罪名

編譯潘勛／綜合11日電
為有錢家長買通名校校隊教練，讓富家子女入學的升學顧問辛格，今年1月遭判刑三年半。但同案兩名被告家長提出上訴，獲改判無罪。(路透)
為有錢家長買通名校校隊教練，讓富家子女入學的升學顧問辛格，今年1月遭判刑三年半。但同案兩名被告家長提出上訴，獲改判無罪。(路透)

設在波士頓的第一聯邦巡迴上訴法院10日推翻下級法院的判決；兩名一審被法院認定替子女行賄、以求進入菁英大學就讀的家長，罪名悉數被推翻。但富爸富媽設法讓子女擠進名校的醜聞還是廣為流傳，揮之不散。

阿布杜拉齊茲的罪名在上訴時獲撤銷。(路透)
阿布杜拉齊茲的罪名在上訴時獲撤銷。(路透)

美聯社報導，男子阿布杜拉齊茲(Gamal Abdelaziz)的一切定罪全部被推翻，另名家長威爾森(John Wilson)除報稅不實外，其他罪名也被撤銷。

外界稱為「校隊藍調行動」(Operation Varsity Blues)的醜聞牽纏到全國數所知名大學，第一件案子於2021年上法院審理，波士頓聯邦地方法院判決兩人花錢賄賂，讓子女以體育資優生身分上好學校而有罪。

阿布杜拉齊茲是賭城拉斯維加前高管，被控支付30萬元，讓女兒以籃球資優生身分進入南加州大學，即便她連高中校隊都沒獲選。

檢方另指控史泰伯公司(Staples Inc.)前執行長的威爾森付出22萬元，讓兒子獲美國水球隊指定為必招學生，另外付100萬元買通管道，讓自己攣生女兒進入哈佛及史丹福大學

兩人的辯護律師主張，當事人相信他們做的是正當捐款，而醜聞案中心角色、大學入學顧問辛格(William "Rick" Singer)把他的「側門」計畫描述為合法；兩客戶相信自己的錢會直接進入大學，與其他有錢父母捐款而有助於入學申請沒兩樣。

由三名法官組成的巡迴上訴法院表示，一審法官向陪審團表示，入學名額是大學的「財產」，得依電信詐欺法審理，這項見解是不對的。法官們另判定，檢方未能證明兩位父母同意參與「辛格及其客戶的彌天大陰謀」。

巡迴上訴法院的判決，對檢方是一大打擊；檢方由這起醜聞成功取得50多次有罪定讞，逮捕全國不少知名商人、名流等其他闊綽的父母。包括耶魯、史丹福、喬治城、洛杉磯加州大學等名校的校隊教練都承認收賄。

加州大學 波士頓 史丹福大學

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