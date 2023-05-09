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2020年人口普查少算1/5非公民 西裔、非裔居多

記者張聲肇／綜合報導
聯邦人口普查局模擬統計顯示，2020年人口普查少近五分之一非公民，並以西裔和非裔居多。(美聯社)
聯邦人口普查局模擬統計顯示，2020年人口普查少近五分之一非公民，並以西裔和非裔居多。(美聯社)

聯邦人口普查局模擬統計顯示，2020年人口普查少算了幾乎五分之一非公民，公民少算的比率僅5.4%，未被列入普查統計的人口，以西裔和非裔居多。

普查局運用各級政府和第三方來源的31種行政紀錄，得出2020年4月1日的人口估計數。該模擬是一個實驗，模擬統計不影響每十年一度的普查結果。

模擬發現，約五分之一非公民在各政府單位及第三方組織登記的地址，與2020年普查資料不符，普查局說，這表示「很多非公民」沒被計算在普查報告裡面。

普查局5日報告說，從移民、社福、汽車駕照與執照等單位的資料算出的人口，比普查統計的2020年居民總數3.31億多了2.3%，西裔人口比普查結果多出830萬，非裔多出280萬。各行政紀錄資料所列「地位不明」人口共1160萬人。

社團領袖說，川普政府2019年和2020年的諸多「反移民」政策在移民、西裔族群造成「恐懼」效應，把非公民嚇得不敢參加人口普查。

2019年，川普政府打算把普查問卷的題目，增加一題，問「你是不是公民？」這個行政命令被最高法院擋掉，最後沒有實行。2020年，普查進行一半之際，川普又下令，不得把無證移民列入統計。這道命命的用意是讓共和黨和非西裔白人候選人占「選票」優勢，2021年1月，拜登上台後，下令作廢；那時，普查局尚未公布普查結果。

模擬統計少於普查統計的人口在鄉間居多，主因鄉居人口習慣把地址填為郵局信箱號碼和村鎮道路地址，不填實際居住地址。此外，65-74歲之間的人、亞裔、以及雙重或多重族裔背景的人，也少於普查統計，這三種人在普查資料中可能被重複計算，因此算出來的結果多於「實際存在」的數目。

非公民當中，行政紀錄比普查多的，主要是男性、工作年齡的成年人、15歲以下的孩童和非西裔白人。

聯邦人口普查局模擬統計顯示，2020年人口普查少近五分之一非公民，並以西裔和非裔...
聯邦人口普查局模擬統計顯示，2020年人口普查少近五分之一非公民，並以西裔和非裔居多。(美聯社)

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