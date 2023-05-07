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國會暴亂襲警 肯州男判囚14年刑期最長

編譯盧炯燊／綜合6日電
40歲的施瓦茨(紅圈中央)與其他暴徒在國會大廈衝撞時，手持一罐胡椒噴霧劑用於攻擊國會警察。(美聯社)
40歲的施瓦茨(紅圈中央)與其他暴徒在國會大廈衝撞時，手持一罐胡椒噴霧劑用於攻擊國會警察。(美聯社)

肯塔基州一名男子與妻子參與2021年1月6日國會暴亂，使用胡椒噴霧及椅子襲擊警察罪名成立，5日被判刑超過14年，是國會暴亂案迄今數百宗起訴裡最長的刑期。

檢察官原對40歲被告施瓦茨(Peter Schwartz)求刑24年6個月，不過華盛頓地方法官梅塔(Amit Mehta)判刑14年又2個月，刑滿後再加3年監外看管。

梅塔在判刑時斥責施瓦茨不是政治犯，不是反對不公正及反對專制政權的人，而是反對民主的士兵，參與了美國史上從未見過的那種混亂及騷亂。

施瓦茨在判刑前表示，給這麼多人及他們生活所造成的傷害深表遺憾。但法官梅塔說並不相信施瓦茨的說法，直指他毫無悔意，暴亂當天試圖傷害多名警察。

施瓦茨在參與暴亂後翌日在臉書貼文吹噓之餘，還稱是戰爭的開始。

案情透露，施瓦茨暴亂當天手持一支木製輪胎敲打棒，與妻子斯托林斯(Shelly Stallings)及其他暴徒一起衝入國會大廈，在西露台上衝向一排警察，並向警察扔了一張折疊椅。法庭文件指出，就是施瓦茨扔出這張椅子，警察防線遂告潰散，讓暴徒能夠湧入占領整個露台。

施瓦茨還撿起警察用的胡椒噴霧罐噴向撤退的警察，在狹窄的通道入口處，他與同案另外兩名暴徒馬利(Markus Maly)及布朗(Jeffrey Brown)串謀，向正與其他暴徒衝突的警察噴灑橙色液體。法庭文件指儘管液體並無傷及警察，但卻增加了他們的危險。

施瓦茨、馬利及布朗同案受審，陪審團去年12月裁定三人罪成，法官梅塔已於4月28日判處布朗監禁4年6個月，梅利定於6月9日判刑。斯托林斯去年已承認控罪，上月被判刑兩年。

梅塔素有「辣手判官」之稱，去年9月在國會暴亂案另一宗起訴裡，將一名參與暴亂及襲警的紐約退休警察韋伯斯特(Thomas Webster)判刑10年，當時是同類案件中最長刑期，現在再一次打破這個紀錄。

警察 退休 肯塔基州

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