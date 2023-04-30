嬰兒潮父母凋零 千禧世代資產2030年增至5倍

專家指出，千禧世代年輕人繼承父母遺產之後，到了2030年時資產將增加至目前的五倍。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)日前報導，美國不同世代之間未來幾年將出現財富版塊驟變，隨著戰後嬰兒潮世代(baby boomers)逐漸凋零，千禧世代(millennials)年輕人繼承父母遺產之後，到了2030年時資產將增加至目前的五倍。

報導指出，美國千禧世代到2030年之際，總計將繼承高達68兆元的遺產，專家指出，財富轉移將消弭不同世代之間的貧富不均，但整體社會財富不均的問題仍將惡化；千禧世代成長過程中，歷經一連串經濟衰退打擊，高房價讓買房願望遙不可及、學貸負擔沉重，財富版塊轉移可望讓美國政治、金融前景出現重大變化。

「財富」雜誌(Fortune)統計，二次世界大戰後20年間出生的嬰兒潮世代，堪稱地球上最有錢的世代族群，平均個人資產120萬元。相較之下，千禧世代目前平均個人資產約10萬元。

新聞周刊報導，隨著嬰兒潮世代步入晚年，不少專家開始注意一個重要問題：嬰兒潮世代人生落幕之後，身後遺產何去何從？

南加大 (University of Southern California)安納柏格溝通領導及政策中心(Annenberg Center on Communication Leadership & Policy)資深研究員、專欄作家溫諾格雷(Morley Winograd)指出，研究發現千禧世代由於繼承財產，到了2030年時擁有資產最高將是現在的五倍。

溫諾格雷說：「這是現代史上規模最大的一次財富轉移。」

溫諾格雷分析，2022年期中選舉 時，約有56%的千禧世代投票給民主黨 候選人，隨著千禧世代逐漸邁進人生黃金階段、繼承財產之後變得更加富有，選舉時將更有能力透過財富展現影響力，美國政治版圖也將朝向更傾向自由派、由民主黨主導的路線。

他說，千禧世代也將改變金融市場，投資足以反映他們價值理念的項目，例如致力推動環保與社會正義政策的企業等。