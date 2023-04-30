近25%青少年認為自己非異性戀 比率創新高

聯邦疾病防治中心調查發現，約四分之一的高中生認為自己是同性戀、雙性戀或具有流動性更高的性傾向。(路透)

聯邦疾病防治中心 (CDC)一年兩度的「青少年風險行為監測調查」(Youth Risk Behavior Surveillance Survey)表明，2021年時，14歲至18歲的青少年中僅75.5%表示自己是異性戀，這一比率達到歷史新低，意即約四分之一的高中生認為自己是同性戀 、雙性戀或具有流動性更高的性傾向。

調查指出，14歲至18歲的青少年中，12.1%表示自己是雙性戀，3.2%表示是同性戀，5.2%對自己的性傾向抱有疑問，3.9%回答「其他」。

近年來，認為自己非異性戀的學生比率增長一倍多，從2015年的11%增加至2021年的24.5%。

比起成年人，非傳統性傾向(alternative sexuality，非異性戀)在學齡兒童間顯示較高的占比，認為自己非異性戀的成年人約7%。

專家指出，青少年的非傳統性傾向遽增，部分要歸因於接受度提高。

俄亥俄州 立大學教授性研究的莫莉·布雷克本(Mollie Blackburn)表示，社會與家長對於非傳統性傾向的接受度均有增長，營造出讓孩子更願意透露自己是同性戀的環境。

布雷克本認為，同性戀或異性戀的孩子近幾年實際上並沒有增加，而是因為他們現在更願意坦誠自己的性向。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)的高級研究員理查德(Jay Richard)認為，近幾年美國學校的性別研究增加是非傳統性傾向增加的部分原因。

近幾年，部分學校最早從二年級開始教授性教育，引起保守派議員的反彈。

理查德還表示，關注社會正義的政治焦點增加激勵小孩表達自己不是異性戀，「宣稱自己是性少數(sexual minority)有其社會激勵作用，要當雙性戀不需要做任何事，你可能只是想讓自己看起來更酷。」

理查德也指出，CDC報告目前實施的新調查方式「削弱調查結果」。