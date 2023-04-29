主持深夜秀8年 科登告別諍言 呼籲美國注意這兩點

英國喜劇演員詹姆斯·科登連續主持哥倫比亞廣播公司「深夜秀」八年後，於27日晚上放下主持棒。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)「深夜秀」(The Late Late Show)主持人詹姆斯·科登(James Corden)主持該節目八年後，27日晚上放下主持棒；他在告別美國觀眾的最後一集裡，發人深省地敦促大家不要屈服於日益加劇的兩極分化，牢記「美國對世界其他地方的意義」。

科登說：「只因為有人不同意你的觀點，並不會讓他們變壞或更邪惡。我們之間的相同多過相異，卻有那麼多人試圖激起這些差異。我們必須盡力尋找光明，尋找快樂；因為你若這樣做， 它就在那裡。」

44歲的科登自2015年接替喜劇演員克雷格·佛格森(Craig Ferguson)主持「深夜秀」，八年來錄製了1200集後，決定返回倫敦發展；他說，這樣的經驗是「美好的冒險旅程」；搬到洛杉磯的這段時間對他和家人來說是「巨大的飛躍」。

「我們從歐巴馬 開始這個節目，然後是川普，然後是全球疫情，我看到美國在過去幾年發生很大的變化，」科登在獨白中說：「 我看到分歧擴大，我看到並感受到一種負面的情緒泡沫，它有時會沸騰。」「但今晚我真正想說的是，我懇求你們記住美國對世界其他地方的意義。在我的一生，它一直是樂觀快樂的所在。」

節目中，科登還播出拜登 總統特別錄製的告別短片；「我會想念你的，伙伴」。正試圖追求八年任期的拜登開玩笑說：「我很驚訝你堅持工作了八年。」拜登還感謝科登「從不讓我在車裡唱歌」。

拜登指的是「深夜秀」最受歡迎的單元Carpool Karaoke，科登會坐在汽車駕駛座一邊開車一邊與後座客人聊天高歌。過去八年來，除了前第一夫人米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)，包括席琳迪昂(Celine Dion)、珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)等眾多名人也都曾是這部卡拉OK專車座上客。

最後一集的Carpool Karaoke單元，是由英國歌壇巨星愛黛兒(Adele)親自駕車 到科登家，接他去上最後一集節目。兩人在笑淚交織中，共同回憶彼此在美國西海岸的探險旅程。愛黛兒還談及她的自創歌曲「I Drink Wine」，部分內容就是受到科登的啟發。