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加州迪士尼有「噴火龍」？表演意外釀設備著火 嚇壞民眾

編譯張君堯／即時報導
加州迪士尼樂園近日驚傳意外，高達13公尺的道具龍在表演過程中「著火」，現場民眾隨即被緊急疏散。(取材自推特)
加州迪士尼樂園近日驚傳意外，高達13公尺的道具龍在表演過程中「著火」，現場民眾隨即被緊急疏散。(取材自推特)

迪士尼樂園的遊樂設施和精彩表演吸引全球無數民眾朝聖，但加州迪士尼樂園近日驚傳意外：只見高達13公尺的道具龍在表演過程中「著火」，現場民眾隨即被緊急疏散。

多家外媒報導，這場意外發生在22日晚間11點左右，當時樂園內名為「Fantasmic!」的演出開始僅30分鐘，只見在人群的注視下，逐漸增大的火勢從龍的頭部開始、隨後蔓延到身體和脖子。

來源：WDW News Today

現場廣播人員這時表示「請注意，由於不可預見的情況，這場演出將不會繼續，對此可能造成的任何不便，我們深表歉意」。一名在現場觀看表演的民眾圖倫塞克（Tim Turensek）回憶稱自己曾短暫認為火勢是演出內容的一部分，並透露他當時站在距離龍僅45公尺遠的地方就可以感覺到火的熱浪。

目前尚未釐清起火的道具龍是由什麼製成或者是什麼助長火勢，事後樂園該區進行疏散並暫時關閉。

根據迪士尼官方網站的資料，「Fantasmic!」使用水和火等特效講述米老鼠成為魔法師學徒的故事，除了穿插經典電影片段外，通常會以煙火秀作結，期間更將使用「令人驚嘆的效果、驚險的特技、眼花繚亂的煙火和振奮人心的音樂」。

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