3月退伍軍人危機熱線求助電話 創歷史新高

最新數據顯示，退伍軍人危機熱線在3月份收到8.8萬個求助電話、短信及聊天紀錄，創歷史新高。(美聯社)

九一一 恐怖攻擊事件後，退伍軍人及現役軍人的心理健康問題愈來愈嚴重，退伍軍人危機熱線收到的求助電話數量創歷史新高。最新數據顯示，僅在3月份，這條熱線已收到超過8.8萬個電話、短信及聊天紀錄，也是歷來單月所收到的最高數字。

這個數字較疫情大流行前10個月最繁忙的月份高出近28%，也比2021年8月，美軍撤出阿富汗 時的數字高出15%，當時喀布爾落入神學士（Taliban，又譯塔利班）之手後，退伍軍人求助的電話激增。

聯邦退伍軍人事務部 的統計顯示，透過熱線求助的數字逐年增加，由2020年的77.5萬個，增加到2022年的近89.6萬個，增幅為15%。

儘管退伍軍人事務部聲稱，沒有充分理據解釋增加的原因，但許多退伍軍人認為，人數激增是與伊拉克及阿富汗長達20年的衝突，最後以狼狽撤退的結局有直接相關。這些軍人是在沒有徵兵的情況下前赴當地，而且部署的時間比其他任何一代人長。

「美國伊拉克和阿富汗退伍軍人協會」(Iraq and Afghanistan Veterans of America)的最新調查發現，近49%退伍軍人因為從阿富汗撤軍而遭受創傷。他們大多因為留下數萬名阿富汗口譯員及盟友而感到極度內疚，這是道德傷害的無形傷口。這個傷口無藥可醫、同時助長結束自己的生命。

由於退伍軍人事務部無法追尋一代又一代的退伍軍人自殺情況，因此無法確切知道在九一一事件後，退伍軍人的自殺數字。

非營利退伍軍人倡導組織Mission Roll Call的執行董事、前陸戰隊員萊爾(Cole Lyle)指出，正是無法了解問題的範圍及規模，所以很難找到解決方案。

布朗大學2021年的研究指出，九一一事件後有3萬多多名現役軍人和退伍軍人自殺而死，這是死於戰鬥人數的四倍多，其中18至34歲的自殺率最高。