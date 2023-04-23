盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

猖獗的盜竊問題已造成沃爾瑪(Walmart)等大型零售商嚴重損失，而被迫關閉部分城市的分店。(美聯社)

猖獗的盜竊問題令全國的大型零售商備感困擾，造成數百萬元的損失，幾家大賣場因此被迫關閉。

幾周前零售巨擘沃爾瑪 (Walmart)才宣布關閉該公司在波特蘭僅有的最後兩家店，日前再宣布將關閉芝加哥的四個沃爾瑪分店。

商店行竊的案件數飆升，其他零售商如目標百貨 (Target)、梅西百貨 (Macy's)、百思買(Best Buy)等紛紛表示，若犯罪案件數未降低，將關閉分店。

根據「2022年全國零售安全調查」，2021年零售商因盜竊及其他類型的存貨損失，合計損失945億元，同年有組織的零售犯罪案件飆升26.5%。

除了明目張膽的白天行竊，自助結帳系統也讓竊賊更有機可趁。

芝加哥、紐約、波特蘭、加州等地區的進步派地區檢察官也被指責放縱商定行竊案件，例如不起訴950元以下的竊盜罪，或是只給予罪犯輕微的懲處。

每日郵報(DailyMail)報導列出幾家因行竊問題泛濫被迫關閉據點的零售商。

沃爾瑪

沃爾瑪決定關閉在9個州的17家分店。

芝加哥一半的據點被關閉，停止營業的分店大多位於犯罪橫行的南邊與西邊地區，這些分店每年損失數千萬元，多年來一直沒有獲利。

近幾年沃爾瑪每年都會關閉幾家分店，原因都是「表現不佳」。

目標百貨

目標百貨透露，由於有組織的商店行竊集團犯罪不斷發生，該公司去年11月損失4億元的巨額利潤。

目標百貨財務長表示該公司預計零售竊盜將於年底達到6億元。

該公司宣布未來幾個月將關閉在三個城市的四家分店。

馬里蘭州巴爾的摩大道(Baltimore Ave)、明尼蘇達州西湖街(West Lake Street)、賓州栗樹街(Chestnut Street)、維吉尼亞州南華盛頓街(South Washington Street)的分店都受到影響。

梅西百貨

梅西百貨將於2023第一季關閉四家分店，包括加州、科羅拉多州、夏威夷州、馬里蘭州的據點。

這次關閉據點屬於該公司計畫的一部分，梅西百貨計畫在三年內關閉125個據點。

執行長傑納特(Jeff Gennette)表示梅西百貨的盜竊案件增加，「這是我們以前從未見過的犯罪水平」。