雲吞食品捐贈8萬元獎學金 6/1截止申請

為幫助更多華人 學子追求高等教育 ，減緩學貸壓力，雲吞食品公司宣布，向大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)捐贈8萬元，設立大學四年期的八個獎學金名額，每名學生四年共1萬元；2023年度獎學金已開放申請，申請截止日期為6月1日(周四)。

雲吞食品公司執行長Norman Wong表示，在中餐及亞洲餐館從業的華裔家長，長時間努力工作支持孩子的成長，公司成立50年之際，這筆贈金及「成就獎學金」的設立，意在回饋這些辛勤的家庭，促進教育並為孩子圓夢。父母或監護人在美國亞洲餐飲業工作一年以上的華人學子，皆有資格申請。

基金會會長、世界日報執行董事李德怡表示，對移民來說，高等教育是未來成功的奠基石，「成就獎學金」2017年設立以來，資助的華生，許多都是家中的首位大學生或來自低收入 家庭。獎學金除為他們提供經濟支持外，基金會也通過舉辦活動，助他們在大學求學期間成長發展、掌握技能、並為求職作好準備。

申請人須是將在今年秋季進入大學的高中12年級學生，有優秀成績證明，GPA3.5或以上；申請須提供一封推薦信，推薦人須熟悉申請學生，例如老師、學生顧問或雇主；另還須提交一篇自傳，說明個人興趣、目標、或願望。

其他要求還包括：希望積極參與基金會並作出貢獻幫助其他學生；顯示出在課餘或社區活動中的領導能力，或曾贏得重要獎項等。

雲吞食品公司獎學金的申請人，須提供W2納稅表格或其他家長／法定監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。

有意申請者，可登錄網站chinesescholarship.org，在「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854，或查詢Instagram @dollarsforscholars；若無法在線申請，也可填寫書面表格。