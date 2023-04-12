我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

就業趨勢調查：金融科系畢業生薪水 麻省理工居冠 年薪高4.8萬元

編譯俞仲慈／綜合11日電
最新研究顯示，麻省理工學院金融科系畢業生的年薪比其他大學同科系畢業生高出4萬8000元。(路透)
最新研究顯示，麻省理工學院金融科系畢業生的年薪比其他大學同科系畢業生高出4萬8000元。(路透)

大學畢業後的薪水和就讀的學校到底有沒有關係？答案是肯定的，根據最新研究顯示，麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology，MIT)金融科系畢業生的年薪高於其他大學同科系畢業生，至於公立大學排名則以維吉尼亞大學(University of Virginia)畢業生的薪水居冠。

非營利大數據研究機構Burning Glass Institute從人力資源研究公司Lightcast與企業評等網站Glassdoor取得薪資數據和資料，針對大學畢業生從事金融工作者，計算其畢業十年內的平均薪資，並統計不同大學畢業生年薪發現，MIT畢業生的年薪，比一般大學畢業生平均年薪高出4萬8000元；至於公立大學，維吉尼亞大學畢業生高居榜首，其年薪比同年大學畢業生高出近2萬元。

Burning Glass研究報告也發現，從事金融業的大學畢業生，比從事其他行業獲取的報酬要高，而且長春藤八校有七所名列「金融薪資最高私立大學排行榜」前20名，包括第二名的哈佛大學(Harvard University)以及第15名的康乃爾大學(Cornell University)。

至於公立大學名單上，維吉尼亞大學、安娜堡密西根大學(University of Michigan at Ann Arbor)和賓漢頓紐約州立大學(Binghamton University in New York)名列前三，後兩所大學畢業生年薪比同年畢業生高出1萬8000元。

紐約州有三所州立大學躋身金融業前十大公立大學名單，紐約市立大學勃魯克學院(University of New York's Bernard M. Baruch College)排名第六、石溪紐約州立大學(Stony Brook University)排名第八、奧伯尼紐約州立大學(State University of New York at Albany)排名第十。

Burning Glass總裁西格曼(Matt Sigelman)表示，位於紐約市區及其周邊的公私立大學學生受惠於地緣之便，容易取得在金融界的實習機會，一旦畢業直接進入銀行、私募公司、對沖基金等金融企業從事全職工作，顯示大學「地處金融業重鎮，確實有近水樓台先得月的優勢。」

紐約州 維吉尼亞 紐約市

上一則

醫院環氧乙烷消毒劑恐致癌 環保署擬限用

下一則

「美新」法學院榜單 拒絕列入排名的耶魯仍高居第1

延伸閱讀

洗完手別用烘手機 她用小實驗證實：細菌全都吹回手上

洗完手別用烘手機 她用小實驗證實：細菌全都吹回手上
「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它
要進金融業？「這個」學校畢業薪水最高

要進金融業？「這個」學校畢業薪水最高
艾布蘭任教霍華德大學 不放棄再參選

艾布蘭任教霍華德大學 不放棄再參選

熱門新聞

肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

2023-04-07 09:28
一名15歲學生情緒激動地要求老師將手機還給他。(擷自影片)

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

2023-04-09 15:07

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行