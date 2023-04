就業趨勢調查：金融科系畢業生薪水 麻省理工居冠 年薪高4.8萬元

最新研究顯示,麻省理工學院金融科系畢業生的年薪比其他大學同科系畢業生高出4萬8000元。(路透)

大學畢業後的薪水和就讀的學校到底有沒有關係?答案是肯定的,根據最新研究顯示,麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)金融科系畢業生的年薪高於其他大學同科系畢業生,至於公立大學排名則以維吉尼亞 大學(University of Virginia)畢業生的薪水居冠。

非營利大數據研究機構Burning Glass Institute從人力資源研究公司Lightcast與企業評等網站Glassdoor取得薪資數據和資料,針對大學畢業生從事金融工作者,計算其畢業十年內的平均薪資,並統計不同大學畢業生年薪發現,MIT畢業生的年薪,比一般大學畢業生平均年薪高出4萬8000元;至於公立大學,維吉尼亞大學畢業生高居榜首,其年薪比同年大學畢業生高出近2萬元。

Burning Glass研究報告也發現,從事金融業的大學畢業生,比從事其他行業獲取的報酬要高,而且長春藤八校有七所名列「金融薪資最高私立大學排行榜」前20名,包括第二名的哈佛大學(Harvard University)以及第15名的康乃爾大學(Cornell University)。

至於公立大學名單上,維吉尼亞大學、安娜堡密西根大學(University of Michigan at Ann Arbor)和賓漢頓紐約州 立大學(Binghamton University in New York)名列前三,後兩所大學畢業生年薪比同年畢業生高出1萬8000元。

紐約州有三所州立大學躋身金融業前十大公立大學名單,紐約市 立大學勃魯克學院(University of New York's Bernard M. Baruch College)排名第六、石溪紐約州立大學(Stony Brook University)排名第八、奧伯尼紐約州立大學(State University of New York at Albany)排名第十。

Burning Glass總裁西格曼(Matt Sigelman)表示,位於紐約市區及其周邊的公私立大學學生受惠於地緣之便,容易取得在金融界的實習機會,一旦畢業直接進入銀行、私募公司、對沖基金等金融企業從事全職工作,顯示大學「地處金融業重鎮,確實有近水樓台先得月的優勢。」