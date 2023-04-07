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清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

記者胡玉立、啟鉻／綜合報導
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）

加州爾灣市(Irvine)現年45歲華裔皮膚科醫生余月(Yue Emily Yu，姓名皆音譯)涉嫌在去年多次將排污清潔劑倒入丈夫、現年53歲的放射科醫生陳傑克(Jack Chen，音譯)茶水中，導致他胃潰瘍；余月被控犯下三項投毒重罪和一項家庭毆打致人身傷害重罪，訂4月18日在聖塔安那法院過堂。

圖為被告華裔皮膚科醫師余月。(截屏自KTLA畫面)
圖為被告華裔皮膚科醫師余月。(截屏自KTLA畫面)

加州橘縣地檢處檢察官史匹澤(Todd Spitzer)5日指出，余月在長達數周的時間內，以類似水管疏通劑Drano的化學物質污染丈夫的茶，意圖造成他痛苦。若所有罪名成立，她將面臨最高八年又八個月的監禁。

地區檢察官辦公室表示，陳傑克在去年4月初「開始注意到他每天喝的茶有一股怪味」，然後他在家中安裝監控攝影機。結果發現，余月在7月三個不同的日期「從一瓶排污清潔劑中倒出物質到丈夫放在櫃檯上的茶裡」。

陳傑克發現有異後，將茶葉樣本交給爾灣警察局，再轉交聯邦調查局實驗室，聯邦調查局證實「該物質與液體水管疏通劑一致」。

陳傑克的律師希特曼(Steven Hittelman)對此案被起訴表示肯定，「我們很滿意大陪審團看到了證據並做出我們認為適當的決定，為解決這起可怕事件又邁出一步」。

余月與陳傑克結婚十年，正在辦離婚手續，兩人育有兩名子女，分別為八歲和九歲；余月被家暴限制令管束，但子女仍可探望她。

陳傑克在申請家暴限制令時，曾向當地媒體表示，「兩名子女都遭受母親和外祖母的身體、言語和情感虐待」。

余月的前任律師沃爾(David Wohl)曾表示，余月強烈否認曾試圖毒害丈夫或其他任何人。但沃爾6日表示，他不再代表余月。

據稱，大陪審團有關被告被起訴的詳細內容已經解封，並要求被告向加州醫學委員會報告，委員會將決定被告今後是否可以繼續從事醫科職業。

地區檢察官辦公室表示，若所有罪名成立，余月可能面臨最高8年8個月徒刑。余月在去年8月因涉嫌投毒被捕，後以3萬元保釋候傳。

加州 檢察官 家暴

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