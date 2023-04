龍捲風橫掃美國多州 罹難人數升至21人

美國官員今天宣布,橫掃美國中南部和東部大型風暴 系統造成的死亡人數已上升至21人,另有數十人受傷。

美聯社報導,至少8州已確認或疑似發生龍捲風 。強風摧毀了住宅和公司,將樹木連根拔起,還導致許多社區滿目瘡痍。目前已知的罹難者包括田納西州1個郡的7人、阿肯色州 溫尼鎮(Wynne)的4人、印第安納州蘇利文郡(Sullivan County)的3人,以及伊利諾州的4人。

田納西州緊急災害管理中心發言人向法新社證實7起相關死亡事件。田納西州是自昨天以來遭受風暴襲擊最嚴重的州份之一。

稍早,南部的阿肯色州、密西西比州、阿拉巴馬州以及中西部的印第安納州和伊利諾州共通報11人喪生。風暴系統現正轉向東岸地區,預計今晚會出現雷暴、冰雹和強風。

阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)說,昨天這個風暴引發多個龍捲風,其中一些龍捲風的規模和威力異常巨大,在州府小岩城(Little Rock)造成至少5人死亡。

桑德斯已宣布進入緊急狀態,並調動國民兵(National Guard)協助災後重建工作。

美國國家氣象局(National Weather Service)已針對阿肯色州附近州份發布龍捲風警報,從最北的愛荷華州到南部的密西西比州。上週龍捲風在密西西比州造成25人喪生,還帶來巨額財產損失。

根據電力供應狀況追蹤網站Poweroutage,今天共有超過60萬戶家庭無電可用。

隨著風暴持續向東北方移動,今天下午停電次數最多的地區是俄亥俄州和賓州。

Significant damage is reported in and around Little Rock, #Arkansas, as a result of the passage of a strong tornado.#Tornado hits #Iowa too pic.twitter.com/nEBpOqNECd