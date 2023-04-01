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地球暖化若不減 世紀末前 超級颶風襲美次數將增加6.6%

記者張聲肇／綜合報導
最新報告預測，若地球持續暖化，本世紀結束前類似上周將密西西比州羅林佛克鎮夷為平地的超級颶風次數將增加6.6%。拜登總統夫婦(左四、左三)31日前往羅鎮勘災，慰問災民。(美聯社)
最新報告預測，若地球持續暖化，本世紀結束前類似上周將密西西比州羅林佛克鎮夷為平地的超級颶風次數將增加6.6%。拜登總統夫婦(左四、左三)31日前往羅鎮勘災，慰問災民。(美聯社)

美國氣象學會公報刊載的研究報告指出，若地球持續暖化，本世紀結束前殺手型超級颶風襲美次數將增加6.6%，但最強颶風肆虐區域及時間將擴增25.8%，南部地區尤然，譬如密西西比州羅林佛克鎮(Rolling Fork)到2100年時遭超級旋轉雷暴(rotating thunderstorms)肆虐的頻率將增為每年一次。

這類超級風暴襲擊的地區一方面會往東擴展，一方面加強對南部阿拉巴馬、密西西比和田納西等州的襲擊。24日晚將羅林佛克鎮夷為平地的超級龍捲風看似孤立事件，不能直接怪罪給氣候變遷，但符合專家預測的趨勢─肆虐地區將擴大，時間更長，比過去早一個月就開始。

報告的領銜作者、北伊利諾大學氣象學暨災難地理學教授艾希里(Walker Ashley)說，超級颶風是自然界的「終極風暴」，又稱作「上帝手指」，龍捲風和冰雹就是它肆虐大地時的主要武器。高大、鐵鉆型、彌天蓋地而來超級颶風，挾強大的上旋氣流輪流轉動，一發作可持續好幾個小時。

2013年襲擊奧克拉荷馬州穆爾(Moore)造成51人死亡、2011年肆虐密蘇里州喬普林(Joplin)導致161人死亡、2011年橫掃中部和南部阿拉巴馬、密西西比和田納西三州奪走320條人命的超級龍捲風，就是這種「終極風暴」產生的。

本研究的主要目的是電腦模擬不同暖化狀況下，各會產生什麼樣的風暴頻率、力度與受害區。艾希里說，可怕的未來好像已經提早來臨了。他在EF-4級颶風襲擊羅林佛克奪走至少26條人命的前三天，接受媒體訪問時說，「我看到的資料說服了我，我們就是實驗品，活生生被當作氣候實驗品。我們所看到的長期趨勢，實際上就正在發生」。

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