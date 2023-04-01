地球暖化若不減 世紀末前 超級颶風襲美次數將增加6.6%
美國氣象學會公報刊載的研究報告指出，若地球持續暖化，本世紀結束前殺手型超級颶風襲美次數將增加6.6%，但最強颶風肆虐區域及時間將擴增25.8%，南部地區尤然，譬如密西西比州羅林佛克鎮(Rolling Fork)到2100年時遭超級旋轉雷暴(rotating thunderstorms)肆虐的頻率將增為每年一次。
這類超級風暴襲擊的地區一方面會往東擴展，一方面加強對南部阿拉巴馬、密西西比和田納西等州的襲擊。24日晚將羅林佛克鎮夷為平地的超級龍捲風看似孤立事件，不能直接怪罪給氣候變遷，但符合專家預測的趨勢─肆虐地區將擴大，時間更長，比過去早一個月就開始。
報告的領銜作者、北伊利諾大學氣象學暨災難地理學教授艾希里(Walker Ashley)說，超級颶風是自然界的「終極風暴」，又稱作「上帝手指」，龍捲風和冰雹就是它肆虐大地時的主要武器。高大、鐵鉆型、彌天蓋地而來超級颶風，挾強大的上旋氣流輪流轉動，一發作可持續好幾個小時。
2013年襲擊奧克拉荷馬州穆爾(Moore)造成51人死亡、2011年肆虐密蘇里州喬普林(Joplin)導致161人死亡、2011年橫掃中部和南部阿拉巴馬、密西西比和田納西三州奪走320條人命的超級龍捲風，就是這種「終極風暴」產生的。
本研究的主要目的是電腦模擬不同暖化狀況下，各會產生什麼樣的風暴頻率、力度與受害區。艾希里說，可怕的未來好像已經提早來臨了。他在EF-4級颶風襲擊羅林佛克奪走至少26條人命的前三天，接受媒體訪問時說，「我看到的資料說服了我，我們就是實驗品，活生生被當作氣候實驗品。我們所看到的長期趨勢，實際上就正在發生」。
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