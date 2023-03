UCLA：好萊塢多元性 不進反退

儘管以亞裔演員為班底的代表性電影「媽的多重宇宙」橫掃影壇,但研究發現,女性和有色人種的演出機會,通常來自預算較低的串流媒體電影。(美聯社)

洛杉磯加州大學(UCLA)30日公布好萊塢 多元性年度報告,顯示好萊塢大型電影 片廠歷經多年逐步改進後,在走出疫情之際,多元性卻呈現倒退;女性和有色人種在串流媒體平台獲得的演出機會,明顯多於戲院上映的電影。

研究指出,分析2022年上映的電影發現,院線電影有關種族和性別包容性的許多指標,大都退至2019年或2018年水平。儘管2022出品的亞裔代表性電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)橫掃奧斯卡金像獎和多項重要大獎,但研究發現,女性和有色人種的演出機會,通常來自預算較低的串流媒體電影。

復甦中的電影業在2022年發行的大成本製作減少,票房恢復到疫情前水平的67%。電影業試圖更依賴由白人主演和導演 ,來奪回觀眾。

負責報告的UCLA娛樂媒體研究計劃主任拉蒙(Ana-Christina Ramón)表示,「當然不是說電影業就此走向回頭路,但它確實呈現兩個層級系統;若分歧繼續存在,我很好奇2023年會如何。」

「令人擔心的是,對院線片或串流媒體來說,多元性可能只是暫時的,可以輕易削減,」拉蒙指出,「由於行業不穩定,我們看到,好萊塢認為最萬無一失的成功,就是由白人主導,沒有多元性;這讓他們感到安心。」

根據報告,2022年院線片有色人種占主要演員22%、導演的17%和編劇的12%。女性為主角占39%,女性導演占15%;此比率雖是十年前的兩倍,卻更接近五年前的水平,也遠遠落後美國人口統計數據。女性編劇較有進步,2022年院線片女性編劇占27%,高於2019年的17%。但2022年院線大片的有色人種女性編劇只有一人。

串流媒體影片明顯更具包容性,有多元化演員陣容和更多女性主角。2022年,非白人演員陣容逾三成的原創串流媒體影片達64%,院線片為57%。串流媒體大片約三分之一主角是有色人種,比院線片高出12%。