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UCLA：好萊塢多元性 不進反退

記者胡玉立／綜合報導
儘管以亞裔演員為班底的代表性電影「媽的多重宇宙」橫掃影壇，但研究發現，女性和有色人種的演出機會，通常來自預算較低的串流媒體電影。(美聯社)
儘管以亞裔演員為班底的代表性電影「媽的多重宇宙」橫掃影壇，但研究發現，女性和有色人種的演出機會，通常來自預算較低的串流媒體電影。(美聯社)

洛杉磯加州大學(UCLA)30日公布好萊塢多元性年度報告，顯示好萊塢大型電影片廠歷經多年逐步改進後，在走出疫情之際，多元性卻呈現倒退；女性和有色人種在串流媒體平台獲得的演出機會，明顯多於戲院上映的電影。

研究指出，分析2022年上映的電影發現，院線電影有關種族和性別包容性的許多指標，大都退至2019年或2018年水平。儘管2022出品的亞裔代表性電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)橫掃奧斯卡金像獎和多項重要大獎，但研究發現，女性和有色人種的演出機會，通常來自預算較低的串流媒體電影。

復甦中的電影業在2022年發行的大成本製作減少，票房恢復到疫情前水平的67%。電影業試圖更依賴由白人主演和導演，來奪回觀眾。

負責報告的UCLA娛樂媒體研究計劃主任拉蒙(Ana-Christina Ramón)表示，「當然不是說電影業就此走向回頭路，但它確實呈現兩個層級系統；若分歧繼續存在，我很好奇2023年會如何。」

「令人擔心的是，對院線片或串流媒體來說，多元性可能只是暫時的，可以輕易削減，」拉蒙指出，「由於行業不穩定，我們看到，好萊塢認為最萬無一失的成功，就是由白人主導，沒有多元性；這讓他們感到安心。」

根據報告，2022年院線片有色人種占主要演員22%、導演的17%和編劇的12%。女性為主角占39%，女性導演占15%；此比率雖是十年前的兩倍，卻更接近五年前的水平，也遠遠落後美國人口統計數據。女性編劇較有進步，2022年院線片女性編劇占27%，高於2019年的17%。但2022年院線大片的有色人種女性編劇只有一人。

串流媒體影片明顯更具包容性，有多元化演員陣容和更多女性主角。2022年，非白人演員陣容逾三成的原創串流媒體影片達64%，院線片為57%。串流媒體大片約三分之一主角是有色人種，比院線片高出12%。

電影 導演 好萊塢

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