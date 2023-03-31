社媒當指南 中國無證客偷渡入境暴增 5個月查獲4300人

德州邊境有中文翻譯在協助巡邏隊員處理偷渡的中國移民。(路透)

國家廣播公司(NBC)報導，主管官員指出，越來越多中國籍移民 以陸路方式偷渡入境，人數創下空前紀錄；中國籍移民因經濟因素或擔心政府迫害，鋌而走險踏上繞經多國的長途跋涉之旅，沒有移民證件，交通方式極為簡陋，靠著社群媒體 做為指南，最終目標是入境美國。

向來有「中國通」之稱的智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)資深研究員、前紐約時報記者張彥(Ian Johnson)受訪時說，現在看到出身中產階級的中國籍移民，覺得發展機會逐漸減少，加上政治情勢風險增高，「因此他們不擇手段要離開中國」。

根據美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)報告，過去五個月，美墨邊境至少查獲4300名中國籍無證移民，比2022年全年查獲的中國籍無證客人數增加了一倍有餘。

一名中國籍無證客匿名告訴MSNBC新聞頻道，他在國內公開發言批評政府貪污，兩度坐牢後擔心進一步受懲罰，決定參考曾經偷渡成功者在中文社群媒體的經驗分享闖關偷渡。他說，各種規畫都有詳細說明，還有影片介紹並搭配地圖，讓他能夠自行設計偷渡路線。他說：「相信我，訊息真的很多。按部就班的說明。」

他說，偷渡之旅歷時數周、長達數千哩，包括搭飛機、乘巴士、坐船、騎摩托車及步行；某些社群網站發文的教戰守則裡還建議偷渡客 選擇從加州闖關，不要從美國南部跨越邊境，因為美南地區移民規定較嚴格，無證客被捕後的待遇相對較差。