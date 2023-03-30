換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

休士頓警方要求占住江琳達房屋的非裔家庭搬離。(ABC13號電視頻道截屏)

德州 休士頓日前傳出一名亞裔屋主赫然發現其待租房屋遭非裔一家五口占住，門鎖全遭更換，消息受到媒體關注並經警方介入調查後發現，擅自占住者涉嫌偽造租約；在警方下令限期遷離後，業主江琳達(Linda Giang，音譯)27日順利取回房屋。

江琳達是在占屋入住者在她屋裡住了近一個月拒絕離開、還偽造租約後，聯繫美國廣播公司(ABC)第13台。占屋者霍姆斯貝(Tamisha Holmes-Bey)面對媒體，稱她和家人從加州 搬到德州開始新生活，「手上有租約，支付了6000元，沒有擅自闖入」。

但公開紀錄顯示，霍姆斯貝已在德州住了幾十年，2019年以來，她三度被逐出住處；在貝爾郡(Bell)、特維斯郡(Travis)和本德堡郡(Fort Bend)都面臨民事和刑事訴訟。

江琳達發現屋子遭占住還被換鎖後，向警方求助；警方原先告知他們愛莫能助，但發現占住者偽造租約後，警方對這群不速之客設下27日為最後搬離期限，否則將控以非法入侵罪。

江琳達向媒體表示，不到一個月前她拿著自家鑰匙進屋，赫然發現裡面住著一家五口，對方說他們手上有「租約」，曾將租約用電郵發給她。但所謂租約，並未將江琳達或她丈夫列為房東 。江琳達要求他們離開，再回來時卻發現他們換了鎖；江說：「我被拒於門外，太誇張了！」

在德州，擅自占地者可獲得房產，但須符合一套明確原則，其中包括事先不知道房產已有所有人，且「誠實」行事。ABC取得的監控錄影顯示，一名鎖匠來到房屋為霍姆斯貝夫婦換鎖。霍姆斯貝面對媒體直播，曾從屋內走出來表示她「不明白發生什麼事」。

27日限期那天，江琳達前往該屋，發現屋內已空無一人，非常高興當天不需要歷經驅逐戰，但她希望立法者能修改法律，保護屋主而非擅自占地者；她也打算把屋子賣掉，不做房東了。