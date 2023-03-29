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空調故障恐起火 賓士召回逾6萬車

編譯周芳苑／綜合28日電
賓士旗下的Maybach GLS 600豪華休旅車，每當排水管故障，車內容易出現踏毯變濕、或窗戶起霧等現象，而被召回。(賓士官網)
賓士旗下的Maybach GLS 600豪華休旅車，每當排水管故障，車內容易出現踏毯變濕、或窗戶起霧等現象，而被召回。(賓士官網)

名牌車近來頻頻出現安全顧慮。全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)28日表示，德國車廠賓士(Mercedes Benz)因空調排水管故障而潛藏起火風險，正召回6萬1450輛車子；另外，特斯拉(Tesla)電動車安全帶在遇到撞擊時未能確實將駕駛人或乘客固定，管理署也展開調查。

賓士車空調排水管故障恐引起車內電線短路或腐蝕、導致起火；這家德國車廠2021年接獲報告，聲稱有水流入乘客區，因而發現問題，所幸迄今未接獲受傷或車禍報告。

被點名召回的車款包括2020 年及2021年的 GLE、 GLS型休旅車(SUV)以及Maybach GLS 600豪華休旅車；排水管故障時，車內通常會出現踏毯變濕、或者窗戶起霧等現象。

受影響的車主5月16日前將接獲通知，可將車子送往各地經銷商接受檢查、重新安裝空調排水管。

特斯拉的Model X休旅車因遭車主抱怨前座安全帶無法完全扣緊，汽車行進加速時可...
特斯拉的Model X休旅車因遭車主抱怨前座安全帶無法完全扣緊，汽車行進加速時可能鬆脫，而被交通安全主管單位調查。(路透)

針對特斯拉安全帶問題，公路交通安全管理署將調查5萬輛2022、2023年份的Model X休旅車。

該署表示，目前接獲二位特斯拉車主投訴，聲稱前座安全帶未能完全扣緊；該署提供的文件顯示，發生碰撞前用以緊縮安全帶的連桿(linkage)和預緊器(pretensioner)無法正常運作，車主抱怨，每當車輛加速時，連桿和預緊器便與座椅框架分離。

對此，NHTSA正針對特斯拉製造過程、問題發生頻率及範圍展開調查，最終可能導致召回。

NHTSA也在調查某些有部份自動駕駛系統的特斯拉車款會突然煞車，此外，該署也針對方向盤突然脫落等情況。

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