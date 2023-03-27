六年級美術課用「大衛像」遭投訴 佛州校長丟飯碗

義大利前總理倫齊(右)和德國前總理梅克爾(左)曾在義大利藝術家米開朗基羅文藝復興時期傑作「大衛」雕像前，舉行記者會。(美聯社)

佛州 一所特許學校校長本周被迫辭職，原因是該校六年級美術課使用義大利 藝術家米開朗基羅(Michelangelo)文藝復興時期傑作「大衛」雕像的圖像，而家長投訴認為它涉及色情。

義大利人對此感到荒謬，收藏大衛像的義大利博物館 邀該校學生與家長訪義參觀，義大利佛羅倫斯市長也邀請該名女校長訪義，盼能親自對她致敬。

這樁引起各方議論的事件發生在佛州塔拉哈西古典學校(Tallahassee Classical School)，該校董事會聲稱，20日在校董會議上提出辭呈的校長霍普‧卡拉斯奎拉(Hope Carrasquilla)非因使用裸體素材而被開除，而是應該預先知會家長卻沒有做到。

該校校董會主席畢夏普(Barney Bishop III)證實，有三位家長投訴認為，大衛像「有爭議」，不適合他們孩子的年齡，他遂向卡拉斯奎拉發出自行請辭或被解雇的最後通牒。

畢夏普表示，他50年前曾在義大利學習文藝復興時期藝術，他不認為大衛像有爭議，97%家長也對美術課沒異議；但家長權利和關注孩子接受的教育，勝過他對課程的看法；他「支持州長在佛州的教育議程」。

部分家長對於校長突然「被辭職」大感驚訝，稱這顯示學校已成為更大規模的「典範轉移」的一環。有兩個孩子在塔拉哈西古典學校上學的家長凱莉·博伊德(Carrie Boyd)說：「開始感覺到學校正在成為議程的一部分。」

批評人士、佛羅里達自由閱讀計畫(Florida Freedom to Read Project)的考辛斯(Jen Cousins)表示，校長被趕下台，構成對古典藝術不必要的審查，「美術是佛州下一個要被砍掉的東西嗎？」

收藏大衛像的佛羅倫斯博物館對此表示荒謬，邀請塔拉哈西古典學校的學生與家長造訪博物館。

佛羅倫斯市市長納爾戴拉(Dario Nardella)則推文邀情卡拉斯奎拉訪問義大利，盼能親自向她致敬，形容人們將藝術與情色混為一談「荒謬」。

新聞傳開後，觀察者發現熱門長青卡通「辛普森家族」(The Simpsons)早在1990年，就提及米開朗基羅著名大衛像雕像遭到強烈反彈的劇情。