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人口販子猖獗 1歲男童遭棄邊境科羅拉多河邊

編譯俞仲慈／綜合26日電
邊境巡邏隊員抱著被遺棄在科羅拉多河邊的兒童。(取材自推特)
邊境巡邏隊員抱著被遺棄在科羅拉多河邊的兒童。(取材自推特)

拜登政府針對不斷湧入邊境的無證移民，祭出嚴格的逮捕令，反倒讓人蛇集團有機可趁，冒險帶人偷渡入境。20日當天，竟然有人口販子將一名幼童丟棄科羅拉多河(Colorado River)岸邊，幸好巡邏人員及時發現，趕到現場救回男童，避免一場悲劇發生。

位於亞利桑納州和墨西哥邊界的監視錄影器，在當地時間20日下午，拍到一名人口販子帶著一名年僅一歲的男童，來到科羅拉多河岸邊，隨即離開，獨留男童一個人在河岸，任他自生自滅。

從監視器畫面看到，被遺棄的男童完全不知所措，動也不動，而且距離河岸僅有數呎，一不小心，就可能落河滅頂。所幸一名眼尖的邊境巡邏員及時發現男童身影，隨即駕駛巡邏車趕到現場，將男童帶回安置。

事後，邊境巡邏隊長奧提茲(Raul Ortiz)在推特發布事發當時影片，發文說：「及時避免一場悲劇，感謝我們工作人員的迅速處理。」隨後又分享一張邊境巡邏員雙手懷抱男童的照片，證實男童平安無事。

根據報導，該男童是來自瓜地馬拉(Guatemalan)，不知什麼原因落入俗稱「土狼」(coyote)的人口販子手中，並將他丟棄在科羅拉多河邊。

根據官方統計，自去年10月1日以來，邊境巡邏員在邊境發現無成年人陪伴的青少年和兒童，人數超過5萬8000名，其中2980名是在亞利桑納州邊境尤馬(Yuma)和加州邊境埃爾森特羅(El Centro)發現。

人口販子猖獗，瓜地馬拉1歲男童遭棄美墨邊境的河邊（圓圈處），幸獲救回。（取材自推...
人口販子猖獗，瓜地馬拉1歲男童遭棄美墨邊境的河邊（圓圈處），幸獲救回。（取材自推特）

邊境 亞利桑納州 拜登

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