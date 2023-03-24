美加達協議拒庇護無證客 加可關閉越境熱點羅克瑟姆路

拜登總統伉儷(左)23日晚扺達加拿大首都渥太華訪問，加拿大總理杜魯多伉儷(右)迎接。美加兩國在拜登抵達前達成協議，可拒絕經由對方入境的無證移民。(美聯社)

拜登 總統23日晚上扺達加拿大 首都渥太華訪問，就在拜登抵達前，美加兩國達成協議，可拒絕經由對方入境的無證移民 。

美國官員透露，拜登與加拿大總理杜魯多將於24日在渥太華宣布有關協議，其中最主要是加方可以關閉兩國邊境最熱門的越境地點羅克瑟姆路(Roxham Road)。

作為交換，加方同意為1萬5000名南美及中美洲無證移民提供新的合法移民計畫，這有助減輕美國承受來自南部無證移民的壓力。

紐約時報報導，許多身在美國南部的中、南美洲無證移民，在美國申請庇護期間，利用各種交通工具到紐約州北部的普拉茨堡(Plattsburgh)，然後搭乘出租車到羅克瑟姆路，下車後再步行一段距離就到了加拿大邊界。更離譜的是，紐約市長亞當斯(Eric Adams)也租用巴士將來自中美洲的無證移民運送到羅克瑟姆路，讓他們自行徒步前往加拿大，事件引起加國尤其是羅克瑟姆路所在的魁北克省譁然。

這是拜登擔任總統後首次訪問加國，按傳統美國新總統上任不久都會訪問加國，然而這次訪問拖延甚久，暴露美加之間的棘手問題，尤其是長期以來如何處理兩國人員流動的爭議。

杜魯多政府一直要求修訂及擴大加美在2004年簽訂的條約，原來的條約可讓加方限制甚至拒絕從兩國邊境進入的無證移民，但因美方拒絕接回這些無證移民，條約形同廢紙。直至最近美方仍拒絕修訂條約。

加拿大一向歡迎敘利亞、烏克蘭及其他國家的難民，贏得國際讚賞，但過去一年大量無證移民從紐約州通過羅克瑟姆路進入加國，有跡象表明加拿大人對移民的歡迎程度正在減弱。

預料美加新協議有助拜登政府緩和無證移民壓力，但肯定觸怒移民維權組織。

與此同時，拜登訪問期間將利用在加拿大國會發表演說的機會，強調美加兩國在烏克蘭戰爭、氣候變化、對抗中國和全球經濟方面的合作。