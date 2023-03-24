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賓州女率眾衝裴洛西辦公室 國會暴亂扮「助燃劑」判3年

編譯周芳苑／綜合23日電
24歲賓州女子威廉斯在2021年1月6日國會大廈暴亂中帶領一群人衝進眾院議長波洛西辦公室、並指揮其他人偷取筆記型電腦，23日被判三年監禁。(美聯社)
24歲賓州女子威廉斯在2021年1月6日國會大廈暴亂中帶領一群人衝進眾院議長波洛西辦公室、並指揮其他人偷取筆記型電腦，23日被判三年監禁。(美聯社)

24歲的賓州女子威廉斯(Riley June Williams)因2021年1月6日國會大廈暴亂中帶領一群人衝進眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)辦公室、並指揮其他人取走裴洛西的筆記型電腦，23日在華盛頓聯邦法庭被判處三年徒刑；法官對於她以太年輕作為藉口嚴加痛斥。

威廉斯去年11月被判多項罪名成立，包括內亂重罪和妨害試圖保衛國會大廈圓形大廳(Capitol Rotunda)的警員執行公務。檢察官23日重申，威廉斯在國會大廈暴亂中扮演「助燃劑」角色。

檢察官稱，當時22歲的威廉斯沉迷極右翼分子富恩特斯(Nick Fuentes)和支持川普(Donald J. Trump)贏得2020年總統大選之說的白人民族主義組織Groyper Army；威廉斯吹噓自己從議長辦公室偷走東西，又在暴動後幾周內設法掩飾行跡。

威廉斯的律師尤瑞克(Lori J. Ulrich)對法官傑克森(Amy Berman Jackson)辯稱，威廉斯在易受影響的年紀被人操縱，以致於相信他父親、富恩特斯及川普等成人對選舉的錯誤說法。

威廉斯自稱當時沉迷網路，加入暴民之列旨在尋求家人和同齡人的接納和認可，「我幾乎認不出那個對警察大喊大叫的愚蠢女孩」。

法官嚴厲駁斥威廉斯因太年輕而無法承擔責任、與警方對抗時無力扮演危險角色的說法。

法官形容威廉斯的表現「像一組船員的舵手」，並引用視頻顯示她懂得精心挑選年齡更大、穿著防護裝備的騷亂分子，給予一連串明確指示；法官說，「她可不是隨風飄蕩的小流浪兒」。

聽證會前，聯邦檢察官對威廉斯求刑七年；他們說，威廉斯上網吹噓在國會大廈暴動時操縱他人的「好策略」，還一度告訴父親1月20日須返回華府完成任務。

檢察官23日敦促法官至少判刑五年，威廉斯的律師則建議一年零一天。威廉斯除被判刑三年，出獄後還要再接受三年監管。

威廉 檢察官 裴洛西

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