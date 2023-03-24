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世界首架3D列印火箭 成功升空惜未達軌道

記者張聲肇／綜合報導
世界首架以3D列印材料打造的火箭「人族1號」，22日近午夜時分在佛羅里達州成功發射升空，可惜未達地球軌道，引擎就出狀況，結束試飛。(美聯社)
世界首架以3D列印材料打造的火箭「人族1號」，22日近午夜時分在佛羅里達州成功發射升空，可惜未達地球軌道，引擎就出狀況，結束試飛。(美聯社)

世界首架3D列印火箭22日近午夜時分在佛羅里達州卡納維爾角(Cape  Canaveral)閃亮升空，直衝大氣層邊界，可惜未達地球軌道，引擎就出狀況，結束這趟名為「祝好運，開心玩」(Good Luck, Have Fun)的試飛任務。

這架名為「人族1號」(Terran 1)的火箭，長110呎(33.5公尺)，動力來源是超級冷凍的甲烷和氫氣，東部時間晚上11:30升空時，在天際畫出一道明亮的藍綠光彩。推動整具火箭前進的底段燃料燒完後，自動脫落，但火箭上半段的引擎點燃了一下子就熄火，動力不夠抵達軌道，任務告終。

新創的「相對論太空公司」(Relativity Space)設計「人族1號」火箭的目的，是要把輕型衛星送上地球低軌道。這次試飛沒有攜帶客戶委託的衛星。

該公司本來計畫3月初進行3D火箭試飛，但兩度遇到問題而作罷。臨時喊停的原因包括無法把推進燃料降到足夠的低溫、天氣不佳、燃料的壓力不符標準。

3月11日再度升空前，又臨時出現狀況，例如一艘船突然闖進火箭發射區，只好再度喊停。更戲劇性的一次是，底座九具引擎都已點火，蓄勢待發，卻突然熄火，原來電腦發現軟體問題後，自動關閉引擎。

相對論太空公司共同創辦人艾利斯(Tim Ellis)3月7日曾推文表示，希望「人族1號」首次發射，就能順利完成試飛任務。「我是深愛火箭的工程師，當然希望看到第一架民間出資、液態燃料推進的火箭，首發就能抵達軌道。」

不過，他也說，看到火箭順利衝出發射台，也就值得慶祝了 ，如果升空後能飛到「極限Q點」，也就是發射約80秒後能承受得了整個飛行過程壓力最大的階段，那就是「關鍵轉折點」了。

22日的試飛，確實達到這個里程碑。

艾利斯2015年創立「相對論太空」的目的，是要證實一個理論：用3D列印堆疊製造技術，可以迅速、便宜、有效地生產火箭。「人族1號」機體85%靠3D技術製造，而多數火箭僅部分零組件如此。

太空 3D列印 低溫

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