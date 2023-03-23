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阿肯色州跨性別者 禁用性平廁所

編譯陳韻涵／綜合22日電
共和黨籍阿肯色州共州長桑德斯21日簽署法案，禁止跨性別人士在公立學校使用符合其性別認同的性平廁所。(美聯社)
共和黨籍阿肯色州共州長桑德斯21日簽署法案，禁止跨性別人士在公立學校使用符合其性別認同的性平廁所。(美聯社)

共和黨籍阿肯色州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)21日簽署一項法案，禁止跨性別人士在公立學校使用符合其性別認同的「性平廁所」。預料今年會有多州通過這項針對跨性別群體的法律，而阿肯色州開了第一槍。

阿肯色州成為美國禁止跨性別人士在公立學校使用性平廁所的第四州，愛達荷州與愛阿華州的法案仍待該州州長簽署。

阿肯色州不久前才通過一項法律，對使用性平公共廁所的跨性別成年人，祭出刑法懲處。

該州州議會由共和黨占多數，上周核准學校性平廁所禁令的法案，新法訂今年夏末生效，適用範圍包括公立學校與特許學校的廁所和更衣室，這些學校的學生包含學齡前幼兒到12年級生。

桑德斯的發言人艾萊薩‧漢寧(Alexa Henning)說，「州長已表明她會簽署這項法案成為法律，旨在保護和教育孩童，而不是要教訓他們，我們認為學校不容許激進左派覺醒，阿肯色州民也不會為了少數極左派倡議者改寫生理規則」。

阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州，以及田納西州也有類似法律，但後兩州的規定面臨訴訟挑戰。

限制跨性別人士選擇性平的法案今年大量出現，北卡羅來納州六年前因應大規模抗議和抵制，撤銷相關廁所法律。

美國最大的LGBT民權倡議團體「人權戰線」(Human Rights Campaign)表示，今年有17州提出超過24項性平廁所相關法案。

多元性別維權組織「Lambda Legal」資深顧問卡斯提洛(Paul Castillo)說，「他們針對跨性別人士，沒有其他原因，純粹是不喜歡、不認同且誤解跨性別青年，整個學校都因為這類法案受害，包括處理這類議題並試圖替每位學生營造友善環境的教職員」。

跨性別 阿肯色州 公立學校

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