美非法大麻種植 華人被控涉入深

Politico報導，近年來，中國投資者和勞工已成為在美生產非法大麻的新資金和勞力來源。圖為一座大麻種植房。(路透)

過去，墨西哥壟斷了對美國進口、種植和新分銷非法大麻 ；但近年來，中國投資者和勞工，已成為在美生產非法大麻的新資金和勞力來源。包括州執法官員、國際毒品 貿易專家向政治新聞網站Politico表示，可溯及中國投資者或所有者資助的美國大麻農場數量劇增；尤其是在奧克拉荷馬州 、加州和俄勒岡州的非法大麻種植園，中國業主和勞工人數愈來愈多。

去年底執法當局在加州安條克(Antioch)郊區四棟房屋突擊搜查時，發現了近9000磅大麻，價值近1500萬元。加州大麻管制局(California Department of Cannabis Control )認為，此事與中國有關。

在奧克拉荷馬州近7000個獲許可大麻農場中，有近3000個在去年被執法部門標記為可疑活動。奧克拉荷馬州麻醉品局(Oklahoma Bureau of Narcotics，OBN)發言人伍德沃德(Mark Woodward)指稱，它們可能是以欺詐手段取得許可證或向非法市場銷售毒品。OBN認為，其中2000個農場與中國有聯繫，提供工人或資金、或兩者兼有。

伍德沃德並表示，過去兩年因非法經營而被OBN關閉的800多個農場中，約75%與中國有關，「其中有600多個與中國投資者和中國有組織犯罪有關聯」。

至於在俄勒岡州，執法部門2021年報告說，約有20個不同國籍者涉及非法種植大麻；但愈來愈多中國資金及中國共產黨的潛在影響，已引起立法者和執法部門的注意。

「我們最近幾周看到，中共的惡意影響無止境，不幸的是，大麻行業也不能倖免，」曾任檢察官的國會大麻核心小組(Congressional Cannabis Caucus)聯合主席、眾議員喬伊斯 (David Joyce) 表示。

關於中資大麻種植還有很多未知數，包括資金是否來自與中共有聯繫的團體，中資種植生產的大麻有多少留在美國或離開美國，中國有組織犯罪集團對美國大麻種植的參與程度有多深，也有待釐清。

布魯金斯學會(Brookings Institution)高級研究員兼非國家武裝行動者倡議組織(Initiative on Nonstate Armed Actors)主任費爾巴布-布朗(Vanda Felbab-Brown)指出，中國政府與有組織犯罪有著複雜關係。

她指出，儘管中共對毒品持嚴格立場，但「三合會」(triads，從事販毒等非法活動的中國祕密組織)常透過充當政府的法外執法者來討好中共，中共反過來常允許他們繼續經營。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇(Liu Pengyu)表示，中國政府對毒品「零容忍」，嚴厲打擊毒品生產販運等各類毒品犯罪活動；中國政府也要求其公民不在國外從事任何違法犯罪活動。