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內華達+德州 拜登核定2國家文化遺址

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統21日核定西南部兩個地區為國家文化遺址，其中包括占地50萬畝的內華達南部精神山部分地區，是美國第二個為保護原住民歷史而成立的文化遺址。(美聯社)
拜登總統21日核定西南部兩個地區為國家文化遺址，其中包括占地50萬畝的內華達南部精神山部分地區，是美國第二個為保護原住民歷史而成立的文化遺址。(美聯社)

拜登總統21日核定兩處位於美國西南部的國家文化遺址，一個在內華達州北美原住民的聖地，占地近50萬畝；在德州占地6600英畝的卡司諾靶場文化遺址(Castner Range National Monument)，則曾被作家凱魯瓦克(Jack Kerouac)奉為寶地。

內華達州南部精神山(Spirit Mountain)地區的莫哈維沙漠，生態最豐富也最具文化意義的這片土地，今後不准開發；同樣，德州艾爾帕索附近，靠近富蘭克林山沙漠地區，沿著谷地與乾河床的前砲兵演練陣地，將成為卡司諾靶場文化遺址。

拜登在內政部舉辦的保育會議上說，「我們保育我國的天然資源，同時也在保護依此維生的人民的生計，更在保護讓我們自豪的國家精神與靈魂。我們要保護一段又一段的歷史，讓我們的子孫後代，不斷傳頌我們的故事」。

莫哈維語稱精神山為阿維夸阿美( Avi Kwa Ame)，是拜登上任以來核定面積最大的文化遺址，也是美國歷來第二個為保護原住民歷史而成立的文化遺址。

講優曼語的部落，如莫哈維堡、科科帕、奎禪、霍闢族，皆視阿維夸阿美為其祖先的誕生地，原住民部落、環保社團以及地方與州政府領導人十多年來不斷呼籲有關當局把該處核定為文化遺址。

內華達州原住民選民聯盟主席派特森(Taylor Patterson)說，拜登這番話表示，聯邦政府看待原住民的立場，和過去判然兩別，因此「今天真是歷史性的日子」。

卡司諾靶場在布里斯堡陸軍基地裡，是一戰、韓戰和越戰期間，美國陸軍訓練與火砲演練場，1966年關閉，小說家凱魯瓦克在「求法浪人」(The Dharma Bums )中曾對當地有精采的描述。

原住民 拜登 內華達州

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