6年前在尼日遭綁美社工獲釋 國安顧問蘇利文感謝「送伍德奇回家」

在尼日被綁架超過六年的社工伍德奇(中)和法國記者杜波瓦(左)獲釋後20日抵達尼日首都尼阿美機場貴賓室。(美聯社)

官員20日說，六年前在尼日遭綁架的美國社工伍德奇(Jeffery Woodke)已獲釋，美國政府未付贖金，也沒有做出任何讓步；伍德奇的太太艾爾斯‧伍德奇(Els Woodke)確認丈夫「人很安全，精神不錯」。

2016年10月他在這西非國家被綁架後，被送到鄰國馬利。伍德奇太太從加州 麥金利維爾接受訪問時表示，她和目前在尼日首都尼阿美(Niamey)的丈夫伍德奇通話了一小時；美國官員說，62歲的伍德奇刻正接受體檢。

拜登 總統的國安顧問蘇利文推文感謝尼日政府幫忙「送伍德奇回家。」

法國官員另外也確證，2021年4月在馬利失蹤的法國記者杜波瓦(Olivier Dubois)也同時已獲釋。杜波瓦失蹤後，凱達恐怖組織(al-Qaida)相關團體曾發布短片，說杜波瓦已變成人質。

美方為了拯救伍德奇，曾考慮發動軍事搶救行動。目前不知美國是否曾派員救人，也不清楚這兩人獲釋，與美國軍方是否有關，但一般相信，美軍在西非曾遭伏擊四人死亡，與伍德奇被綁架有關。

2017年10月，美國截獲凱達附屬組織頭目鍥福(Doundoun Cheffou)的手機訊號號，派兵深入尼日莽林區。美國研判，綁架伍德奇和效忠伊斯蘭國( Islamic State)的鍥福有關。

美軍夜襲，沒找到鍥福，幾小時後，在東哥東哥鎮(Tongo Tongo)遭到伏擊，四名突擊隊員喪生。

美國官員說，伍德奇落入綁架集團之手後，被送到鄰國，他獲釋的地點不在尼日境內，而在尼日西邊馬利和布吉納法索交界處。

美國官方沒有指名哪一個團體綁架伍德奇，泛稱是「擄人勒贖網絡」；該網路六個月前也釋放了另一名在尼日被綁架的人質。

美國很早就想營救伍德奇，國務卿布林肯 上周途經尼日時，就獲知伍德奇已經獲釋，法國居功不小。尼日曾是法國的殖民地。

48歲的杜波瓦告訴在尼日的記者，他能重獲自由是「天大的事」，要感謝法國和尼日政府。