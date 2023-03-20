國防部研究：飛行員和地勤 罹癌率偏高

國防部研究發現，飛行員和地勤人員罹癌比率較高。(美聯社)

五角大廈 進行研究，發現飛行員當中罹癌比率較高，另外第一次顯示，負責運補油料、維修及發射戰機的地勤人員罹癌機率也增加。

美聯社19日報導，退役軍方飛行員長年來警覺到：他們認識的空勤、地勤組員罹患癌症 ，於是請求研究。早先軍方研究對他們說，沒發現他們罹癌機率比常民大眾來得高。

五角大廈對1992到2017年間，將近90萬駕駛或服勤於戰機的軍人進行一年研究，發現空勤組員得到黑色素瘤的機率高出87%、甲狀腺癌多39%；男性得前列腺癌機率增加16%，女性得乳癌機率升16%；整體而言，空勤人員罹患各種癌症的機率上升24%。

研究也發現，地勤人員腦部、神經系統癌症的機率增加19%，甲狀腺癌15%、腎癌或腎細胞癌9%，另女性乳癌機率升7%。整體而言，地勤人員得到各類癌症機率增3%。

研究也傳出一些好消息；不論空勤或地勤人員，罹患肺癌的機率遠低得多，空勤人員得膀胱癌、大腸癌的機率降低。

這些數據經比對軍人及常民大眾而取得，都經過年齡、性別及種族等因素調整。

國防部 表示，最新研究是迄今規模最大、全面的研究之一；更早一份研究只端詳空軍飛官，發現罹癌機率稍高，但這份研究檢查各軍種、空勤、地勤人員。即使使用更廣手法，五角大廈警告說，確實的罹癌件數可能更高，原因在數據有漏洞，軍方會致力改善。

「紅河谷戰鬥機飛行員協會」(Red River Valley Fighter Pilots Association)成員、空軍退役中校阿卡札爾(Vince Alcazar)表示，這項研究證實決策者及領袖落後太久，沒能由懷疑而轉變成相信、主動協助；協會的工作在向國防部及國會遊說，請求協助。

國會在2021年國防法案中要求進行這項研究。目前因為發現罹癌比率較高，國防部必須執行更大評估，試圖了解為何軍人會罹患癌症。想分析出致病因可能相當困難，國防部審慎指出，本研究不意味從軍、服役於空勤或地勤職業，會致癌症，原因在有太多可能又令人混淆的因素，沒能在這項研究中獲得控制。