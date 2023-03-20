阿肯色州議會前 將設「胎兒紀念碑」 民主黨憂加速社會分裂
阿肯色州共和黨籍州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)日前簽署一項新法，核准在州議會大廈廣場豎立一座紀念碑，以紀念聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade.)之前，阿肯色州境內因墮胎而死亡的眾多胎兒。
阿肯色州州長辦公室證實，桑德斯州長已經簽署一項法案，允許在州議會大廈廣場豎立一座由私人籌資興建的「未出生胎兒紀念碑」(monument to the unborn)，該法已於州議會通過，委任州務卿負責執行並規畫紀念碑所在地；該法還要求州議會「藝術與場地委員會」(Arts and Grounds Commission)遴選藝術家、監督設計與興建過程以及聽取反墮胎團體意見。
對於州議會廣場豎立反墮胎紀念碑的做法，部分反墮胎的共和黨人士持反對立場，認為會適得其反，同時也有民主黨人認為豎立紀念碑會加速社會分裂。
據了解，阿肯色州早於2019年就通過一項幾乎全面禁止墮胎的法令，並於去年生效，當時正值最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」之際，阿肯色州墮胎禁令只允許醫師在緊急情況下，為挽救母親性命而採取墮胎的醫療手段。
另外田納西州州議會在2018年通過一項法令，允許在州議會大廈廣場豎立由私人贊助的類似性質紀念碑，不過至今尚未完成。
目前豎立在阿肯色州州議會大廈前的紀念碑，包括紀念1957年「小岩城事件」(Little Rock Nine)事件，第一批進入「小岩城中央高中」(Little Rock Central High School)就讀的九名黑人學生雕塑，以及2018年豎立的一座十誡紀念碑。
上一則
紅州管制言論自由越演越烈 竟延伸到書籍和變裝
下一則
FB留言