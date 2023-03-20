我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

阿肯色州議會前 將設「胎兒紀念碑」 民主黨憂加速社會分裂

編譯俞仲慈／綜合19日電
一名墮胎權支持者在阿肯色州議會大廈外舉牌，抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」；阿肯色州州議會廣場將豎立一座反墮胎紀念碑，引發爭議。(美聯社)
一名墮胎權支持者在阿肯色州議會大廈外舉牌，抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」；阿肯色州州議會廣場將豎立一座反墮胎紀念碑，引發爭議。(美聯社)

阿肯色州共和黨籍州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)日前簽署一項新法，核准在州議會大廈廣場豎立一座紀念碑，以紀念聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade.)之前，阿肯色州境內因墮胎而死亡的眾多胎兒。

阿肯色州州長辦公室證實，桑德斯州長已經簽署一項法案，允許在州議會大廈廣場豎立一座由私人籌資興建的「未出生胎兒紀念碑」(monument to the unborn)，該法已於州議會通過，委任州務卿負責執行並規畫紀念碑所在地；該法還要求州議會「藝術與場地委員會」(Arts and Grounds Commission)遴選藝術家、監督設計與興建過程以及聽取反墮胎團體意見。

對於州議會廣場豎立反墮胎紀念碑的做法，部分反墮胎的共和黨人士持反對立場，認為會適得其反，同時也有民主黨人認為豎立紀念碑會加速社會分裂。

據了解，阿肯色州早於2019年就通過一項幾乎全面禁止墮胎的法令，並於去年生效，當時正值最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」之際，阿肯色州墮胎禁令只允許醫師在緊急情況下，為挽救母親性命而採取墮胎的醫療手段。

另外田納西州州議會在2018年通過一項法令，允許在州議會大廈廣場豎立由私人贊助的類似性質紀念碑，不過至今尚未完成。

目前豎立在阿肯色州州議會大廈前的紀念碑，包括紀念1957年「小岩城事件」(Little Rock Nine)事件，第一批進入「小岩城中央高中」(Little Rock Central High School)就讀的九名黑人學生雕塑，以及2018年豎立的一座十誡紀念碑。

阿肯色州共和黨籍州長桑德斯。(美聯社)
阿肯色州共和黨籍州長桑德斯。(美聯社)

墮胎 阿肯色州 桑德斯

上一則

紅州管制言論自由越演越烈 竟延伸到書籍和變裝

下一則

失智曾祖母忘關門 雙胞胎小兄妹溺斃自家泳池

延伸閱讀

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥
黃妮可案兇嫌出庭辱家屬 疑精神異常

黃妮可案兇嫌出庭辱家屬 疑精神異常
槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客
黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網

黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
老人長照與特殊照護愈來愈貴，成為中產階級退休族的棘手難題。圖為費城養老院的坐輪椅老人。(美聯社)

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

2023-03-19 17:56
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同