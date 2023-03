阿肯色州議會前 將設「胎兒紀念碑」 民主黨憂加速社會分裂

一名墮胎權支持者在阿肯色州議會大廈外舉牌,抗議最高法院推翻「羅訴韋德案」;阿肯色州州議會廣場將豎立一座反墮胎紀念碑,引發爭議。(美聯社)

阿肯色州 共和黨籍州長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)日前簽署一項新法,核准在州議會大廈廣場豎立一座紀念碑,以紀念聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade.)之前,阿肯色州境內因墮胎 而死亡的眾多胎兒。

阿肯色州州長辦公室證實,桑德斯州長已經簽署一項法案,允許在州議會大廈廣場豎立一座由私人籌資興建的「未出生胎兒紀念碑」(monument to the unborn),該法已於州議會通過,委任州務卿負責執行並規畫紀念碑所在地;該法還要求州議會「藝術與場地委員會」(Arts and Grounds Commission)遴選藝術家、監督設計與興建過程以及聽取反墮胎團體意見。

對於州議會廣場豎立反墮胎紀念碑的做法,部分反墮胎的共和黨人士持反對立場,認為會適得其反,同時也有民主黨人認為豎立紀念碑會加速社會分裂。

據了解,阿肯色州早於2019年就通過一項幾乎全面禁止墮胎的法令,並於去年生效,當時正值最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」之際,阿肯色州墮胎禁令只允許醫師在緊急情況下,為挽救母親性命而採取墮胎的醫療手段。

另外田納西州州議會在2018年通過一項法令,允許在州議會大廈廣場豎立由私人贊助的類似性質紀念碑,不過至今尚未完成。