我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺熟盤詐案 「騙子先報警」南加華人社區疑20多人受害

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍懷俄明州州長戈登17日簽署州法，使該州成為全美第一個禁用墮胎藥丸的州。(美聯社)
共和黨籍懷俄明州州長戈登17日簽署州法，使該州成為全美第一個禁用墮胎藥丸的州。(美聯社)

懷俄明州日前通過新法，成為全美第一個禁止使用墮胎藥丸的州。紐約時報報導分析，懷俄明州的先例讓打算禁止墮胎藥的保守派執政州及反墮胎團體帶來鼓舞效果。根據統計，美國國內絕大多數妊娠終止都是透過服用墮胎藥完成。

另一方面，德州法官近期之內可能做出初步裁決，下令聯邦食品暨藥物管理局(FDA)對墮胎藥物美服培酮(mifepristone)撤銷核准。德州法官的裁定未來如果挺過司法考驗，可能顛覆美國國內的墮胎方式，就連允許合法墮胎的州也將受到影響。

今年以來，多州都有禁止或限縮藥物墮胎(medication abortion)的提案推出，德州就有一項提案不但要禁止墮胎藥丸，還要求網路服務業者必須採取行動，屏蔽與藥物墮胎有關的網站，讓德州民眾無法上網看到藥物墮胎的訊息。

紐時報導，這州的禁止墮胎藥丸提案通常與其他限縮墮胎規定同時推出，由此可見保障墮胎權重大判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻之後，這幾州嘗試為婦女墮胎設下的障礙有多廣。

共和黨籍懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)17日簽署禁止墮胎藥丸州法，並表示將另一項限縮墮胎的法規在還沒有州長簽名之下就先實施，這項19日將生效的新規將禁止幾乎所有情況的墮胎，提供墮胎者將構成重罪。

戈登致函懷俄明州州務卿指出：「我在沒有偏見之下行動，而且做出很多禱告，要讓這些法案成為法律。」他說，沒有在另一項反案簽署，原因在於害怕讓正在進行中的訴訟變得複雜。

報導指出，懷俄明州的兩項禁止墮胎新法，估計很快就會面臨墮胎診所提告。懷俄明州先前頒布墮胎禁令時，因為墮胎診所與其他團體以違反州憲保障醫療決策自由提告，而被法院擋下。新法為了避開法官規定，在法案條文中界定墮胎並不屬於醫療。

墮胎 懷俄明州 德州

上一則

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

延伸閱讀

開全美第1槍 懷俄明州通過新法 禁止使用墮胎藥

開全美第1槍 懷俄明州通過新法 禁止使用墮胎藥
上任滿2月 馬州長摩爾談工作展望

上任滿2月 馬州長摩爾談工作展望
增強邊防擋非法移民 艾伯特遭譏把移民當政治籌碼

增強邊防擋非法移民 艾伯特遭譏把移民當政治籌碼
提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
川普預告自己將被逮捕。（美聯社）

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

2023-03-18 08:54
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35
內布拉斯加州一名八年級學生去年吃了老師提供的燕麥棒(granola bar)後過敏發作死亡。圖為燕麥棒示意圖，(Getty Images)

八年級學生吃了老師給的燕麥棒後死亡 學區100萬和解

2023-03-15 09:08
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供10萬元的獎金。(取材自推特)

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

2023-03-17 13:37
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍