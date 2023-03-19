全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

共和黨籍懷俄明州州長戈登17日簽署州法，使該州成為全美第一個禁用墮胎藥丸的州。(美聯社)

懷俄明州 日前通過新法，成為全美第一個禁止使用墮胎 藥丸的州。紐約時報報導分析，懷俄明州的先例讓打算禁止墮胎藥的保守派執政州及反墮胎團體帶來鼓舞效果。根據統計，美國國內絕大多數妊娠終止都是透過服用墮胎藥完成。

另一方面，德州 法官近期之內可能做出初步裁決，下令聯邦食品暨藥物管理局(FDA)對墮胎藥物美服培酮(mifepristone)撤銷核准。德州法官的裁定未來如果挺過司法考驗，可能顛覆美國國內的墮胎方式，就連允許合法墮胎的州也將受到影響。

今年以來，多州都有禁止或限縮藥物墮胎(medication abortion)的提案推出，德州就有一項提案不但要禁止墮胎藥丸，還要求網路服務業者必須採取行動，屏蔽與藥物墮胎有關的網站，讓德州民眾無法上網看到藥物墮胎的訊息。

紐時報導，這州的禁止墮胎藥丸提案通常與其他限縮墮胎規定同時推出，由此可見保障墮胎權重大判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月被最高法院推翻之後，這幾州嘗試為婦女墮胎設下的障礙有多廣。

共和黨籍懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)17日簽署禁止墮胎藥丸州法，並表示將另一項限縮墮胎的法規在還沒有州長簽名之下就先實施，這項19日將生效的新規將禁止幾乎所有情況的墮胎，提供墮胎者將構成重罪。

戈登致函懷俄明州州務卿指出：「我在沒有偏見之下行動，而且做出很多禱告，要讓這些法案成為法律。」他說，沒有在另一項反案簽署，原因在於害怕讓正在進行中的訴訟變得複雜。

報導指出，懷俄明州的兩項禁止墮胎新法，估計很快就會面臨墮胎診所提告。懷俄明州先前頒布墮胎禁令時，因為墮胎診所與其他團體以違反州憲保障醫療決策自由提告，而被法院擋下。新法為了避開法官規定，在法案條文中界定墮胎並不屬於醫療。