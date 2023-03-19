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冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

記者顏伶如／綜合報導
「風景水果公司」在喬氏超市及部分好市多分店販售的某些冷凍水果，因有A型肝炎污染之虞，宣布回收。(美聯社)
「風景水果公司」在喬氏超市及部分好市多分店販售的某些冷凍水果，因有A型肝炎污染之虞，宣布回收。(美聯社)

「風景水果公司」(Scenic Fruit Company)產品在喬氏超市(Trader Joe's)及部分好市多(Costco)店面販售，由於某些冷凍水果有A型肝炎污染之虞，宣布回收。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)公布「風景水果公司」聲明指出，受到影響的產品包括好市多自營「科克蘭品牌」(Kirkland Signature)有機冷凍草莓，販賣地點包括阿拉斯加州、愛達荷州、蒙大拿州、俄勒岡州、猶他州、華盛頓州的好市多分店，以及喬氏超市在全國各地分店販賣的冷凍「有機熱帶水果什錦」(Organic Tropical Fruit Blend)。

「風景水果公司」的冷凍草莓在某些平價超商連鎖店Aldi分店以及總部位於西雅圖的PCC Community Markets都有販售，並且透過居家宅配服務Vital Choice Seafood配送。以Vital Choice、PCC Community Markets、Made With以及Simply Nature品牌販賣的冷凍草莓同樣都在回收之列。

聯邦疾病防治中心(CDC)證實，華盛頓州發生食用有問題的冷凍草莓之後的三起A型肝炎感染案例及兩起疑似案例，其中有兩名患者需要住院接受治療，幸無死亡案例。

位於俄勒岡州的「風景水果公司」說，雖然產品當中並沒有驗出A型肝炎，為求慎重起見，消費者應該停止食用這些產品，並將產品拿回當地商店辦理退費。

喬氏超市17日在網路聲明中說，截至目前為止並沒有消費者身體不適的狀況傳出，所有可能遭到污染的產品已經下架、銷毀。

「風景水果公司」表示，可能有問題的工廠作業與配送都已暫停，現正配合食藥局展開調查。公司發言人表示，有問題的冷凍草莓來自供應商California Splendor。California Splendor已於16日宣布，回收在加州、夏威夷好市多分店販賣的「科克蘭品牌」冷凍草莓。

好市多 阿拉斯加州 華盛頓州

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