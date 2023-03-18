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韓媒：美眾院外委會主席4月初訪韓 也可能訪台日

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾。 （美聯社）
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾。 （美聯社）

韓聯社（Yonhap）今天引述外交消息人士說法報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）下個月初將率代表團訪問南韓首爾，也可能訪問台灣、日本。

韓聯社報導，消息人士指出，這支由共和黨籍麥考爾領軍的9人代表團預定4月5日至6日訪問首爾，預料將拜會南韓總統尹錫悅、國會議長金振杓和外交部長朴振，討論進一步拓展韓美結盟合作，以及強化聯合對應北韓不斷升級的威脅。

南韓總統尹錫悅預定4月底將前往美國進行國是訪問，與美國總統拜登會談。

南韓政府正在安排尹錫悅訪美期間於美國國會聯席會議上發表演講，紀念韓美確立軍事同盟關係70週年。

消息人士指出，美國眾議院這支訪韓代表團的兩黨成員包括眾議院金融服務委員會副主席希爾（French Hill）、韓裔共和黨眾議員金映玉、民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）等，這支代表團也可能訪問台灣與日本。

麥考爾2月1日在國會山莊接受「美國之音」（VOA）訪問時曾經表明訪台意願，但未具體說明訪台計畫與日期。

麥考爾在這一屆以共和黨占多數的眾議院中，出任外交事務委員會主席，他過去提出多項友台法案，支持強化美台合作與交流，並協助台灣拓展國際空間。

眾議院 南韓 共和黨

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