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重罰銀行失職高層 拜登盼國會加碼授權監管機構

編譯周芳苑／綜合17日電
拜登總統呼籲國會擴大授權給監管機構FDIC，讓該為金融機構倒閉負責的銀行高層受到重罰，追討他們的薪酬，並禁止他們未來再進入金融界工作。(路透)
拜登總統呼籲國會擴大授權給監管機構FDIC，讓該為金融機構倒閉負責的銀行高層受到重罰，追討他們的薪酬，並禁止他們未來再進入金融界工作。(路透)

銀行危機下，總統拜登(Joe Biden)17日呼籲國會擴大授權給監管機構，讓該為金融機構倒閉負責的銀行高層受到重罰，追討他們的薪酬，並禁止他們未來再進入金融界工作。

在矽谷(Silicon Valley Bank)、Signature兩家中型銀行相繼倒閉、以及大銀行主導救助第一共和銀行(First Republic Bank)後，拜登希望以此提振民眾對美國銀行體制的信心。

拜登聲明，當銀行因管理不當及過度冒險投資而倒閉時，應授權讓監管機構更容易追究失職高管的責任，並予以民事處罰，禁止繼續在銀行業工作。

拜登未提議改革華爾街聯邦規章，面對銀行危機，總統和顧問群主張施以額外監管、提供法規建議，目前尚無時間表。

多名國會議員希望在著手立法前，先了解銀行的決定和銀行審查的結果。

拜登17日說，目前政府沒有追究高管責任所需要的權限，白宮敦促國會擴張聯邦存款保險公司(FDIC)權力，以便更容易對倒閉銀行高管收回薪酬、避免在其他銀行任職、課罰金。

官員正致力控制矽谷銀行及Signature Bank兩家中型銀行倒閉的負面影響，11家大銀行將把300億元存入面臨危機的第一共和銀行。

聯準會正檢討矽谷銀行倒閉原因，打算更嚴格監管中型銀行。

參院銀行委員會(Senate Banking Committee)主席布朗(Sherrod Brown)的發言人說，將盡快就銀行倒閉事件舉行聽證會。

眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)民主黨籍委員華特斯(Maxine Waters) 正起草立法，以擴大拜登政府嚴懲銀行高管的權銀。

有些民主黨議員已提議立法收回失職高管薪酬。現行存款法(The Deposit Act)可將高管獎金及銀行倒閉60天內售股利潤收回。

矽谷銀行前執行長貝克 (Greg Becker)旗下信託在該銀行披露18億元虧損並引發擠兌前幾天出售360萬元股票。

矽谷銀行 拜登 民主黨

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