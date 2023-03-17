提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

南卡州眾議會正在審查法案，預備將墮胎視為犯罪，墮胎婦女甚至將面臨死刑。大批女性權利支持者聚集在州議會大樓外抗議。(路透)

南卡羅來納州 州眾議會正在審查中的提案如果通過立法，未來墮胎 不但會被視為犯罪，墮胎的婦女恐將面臨死刑。

名為「南卡羅來納產前平等保護法」(South Carolina Pre-Natal Equal Protection Act)的州眾議會提案，給予所有從受精開始的未出世兒童與已出生之人平等的法律保護，將終止妊娠的行為重新界定為「蓄意產前謀殺」(wilful prenatal homicide)。

根據提案內容，墮胎刑責將比照謀殺罪，處以30年有期徒刑或死刑。

共和黨執政的南卡羅來納州對於禁止墮胎與限縮墮胎究竟要嚴格到何種程度，引起廣泛討論。1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)去年被最高法院推翻後，墮胎已不再受到聯邦法律保護。

提案的共和黨籍州眾議員 哈里斯(Rob Harris)說，生命從何時開始的定義必須釐清。他說：「我們有墮胎問題，因為我們並沒有尊重所有的生命。」

隸屬極右派陣線「州眾議會自由黨團」(House Freedom Caucus)的哈里斯說，法案確保所有生命都必須受到保護，把生命定義在從受精開始。他說，法案宗旨不在於讓墮胎母親被處死，而是要挽救胎兒的生命。

他說：「本州已經變成墮胎目的地了，那我們應該怎麼做才能阻止墮胎呢？」

「南卡羅來納產前平等保護法」是在2022年12月提出，目前為止已獲得16名州眾議員連署，接下來將等候州眾議會司法委員會審查。

女權倡議組織「女性權利力量網路」(Women's Rights Empowerment Network)執行長安‧華納(Ann Warner)說，墮胎婦女或提供墮胎手術的醫師可能因為這項法案而被起訴。她說，法案根本是在管控生育健康醫療，如此手段「真的很可怕」。

華納說，越來越偏激的法案不斷被提出，還有許多議員連署，如此狀況令人深感憂心，婦女可能因為墮胎而成為罪犯。