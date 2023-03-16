前座安全帶無法綁緊 本田4月中將召回美加50萬輛車

前座安全帶可能無法扣緊，本田宣布在美加召回約50萬輛2017到2020年份的車，將於4月17日開始陸續通知車主。(美聯社)

由於前座安全帶可能無法正確繫緊，本田汽車 (Honda Motors)15日宣布召回過去幾年在美國和加拿大市場售出的近50萬輛2017至2020年份的車輛。

多款本田暢銷車都名列這次召回清單之中，包括2017年到2020年出廠的CR-V休旅 車、2018和2019年份的雅哥房車(Accord)、2018至2020年份的Odyssey廂型車、以及2019年份Insight油電車。

同時，本田旗下另一廠牌Acura 2019和2020年出廠的RDX休旅車也在召回之列。

本田15日透過國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)發布的資訊表示，安全帶扣渠槽的表面塗層會隨著時間而退化，導致安全帶解開按鈕在低溫時會縮緊，增加摩擦阻力，造成安全帶無法繫緊。如果帶扣沒有完全鎖入，可能會提高駕駛人或乘客受傷的風險。

本田提交給NHTSA的資料指出，已接獲301件修理案，但目前並無任何關於上述問題以致造成傷亡的報告。

車主將從4月17日起陸續收到召回通知書；本田經銷商將更換汽車前座的安全帶扣，或者必要時更換整組安全帶。

這是一個半月內和本田相關的第二件安全性召回；NHTSA上月3日警告車主停駛配備高田(Takata)安全氣囊充氣裝置的2001年至2003年份汽車，因這些氣囊有高達50%機率在碰撞時會爆炸並射出碎片，可能導致駕駛者及乘客死亡或重傷。