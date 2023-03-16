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擋限縮跨性別者權益法案 內州議員阻撓議事3周

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍內布拉斯加州參議會議員麥凱拉‧卡瓦納(圖)為阻擋保守派推動的限縮跨性別學生權益法案，獨自發動「費力把事拖」(filibuster)以阻撓議事，現已進入第三周。(美聯社)
民主黨籍內布拉斯加州參議會議員麥凱拉‧卡瓦納(圖)為阻擋保守派推動的限縮跨性別學生權益法案，獨自發動「費力把事拖」(filibuster)以阻撓議事，現已進入第三周。(美聯社)

民主黨內布拉斯加州參議會議員麥凱拉‧卡瓦納(Machaela Cavanaugh)為了阻擋保守派正在推動的限縮跨性別學生權益法案，獨自發動「費力把事拖」(filibuster)以阻撓議事，現已進入第三周。

卡瓦納抗議的法案是保守派人士推動禁止跨性別人士使用與出生證明不同性別的廁所、更衣室以及參加體育團隊。今年在內布拉斯加州議會提出、針對跨性別人士權益採取限縮措施的法案，累計約有150條。

代表奧馬哈(Omaha)選區、育有三名子女的卡瓦納說：「如果議會集體決定，通過仇恨兒童的立法是我們的優先目標，那我將讓整個過程變得很痛苦，讓每個人都覺得痛苦。」她說：「為了這個法案，我將不惜毀掉整個會期。」

卡瓦納果然說到做到，州參議會審查的每項法案，都因為她不斷提出修正案而陷入牛步化，議事規則允許的八小時法案辯論時間則被她一人獨占，即使感染鏈球菌性喉炎(strep throat)身體不適也照樣上場。15日是為期90天的本屆會期中點，但在卡瓦納阻撓下，內布拉斯加州參議會迄今連一項法案也未通過。

內布拉斯加州參議會秘書長(Clerk of the Legislature)梅特茲勒爾(Brandon Metzler)說，類似的議事拖延，過去十年裡只出現過兩次。他說，這次狀況較為不尋常的是，並沒有任何法案通過立法。

梅特茲勒爾說，根據內布拉斯加法律規定，法案立法必須通過三輪辯論，但目前只有26項法案通過第一輪而已，相較之下，往年到了3月中旬，通過第一輪辯論的法案數量約為目前的兩、三倍。卡瓦納發動議事杯葛的過去三周裡，只有三項法案通過辯論。

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