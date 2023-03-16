女子衛斯理學院公投 籲允跨性別男申請 挑戰創校理念

創校一個半世紀以來只招收女生的衛斯理學院，學生14日投票通過一項不具約束力的公投案，要求學校開放讓非二元性別、跨性別者申請入學，包括跨性別男性在內。(美聯社)

歷史悠久的私立女子文理學院─衛斯理學院(Wellesley College)，100多年來以「培養能為世界帶來改變的女性」而自豪；但該校學生14日晚間公投 通過要求學校開放讓非二元性別(nonbinary)、跨性別 者申請入學，包括跨性別男性在內。

反對這一公投結果的人士表示，如果男性或非二元性別者獲得錄取，衛斯理學院基本上將變成男女同校(coed)，不再是女子學院。

依照衛斯理學院現行規定，申請入學者必須是自我認同為女性，且日常生活以女性身分自居；這項在校內引發兩極化爭議的公投案雖不具約束力，卻直接挑戰衛斯理學院身為女子大學的核心價值。

衛斯理學院名人校友眾多，包括前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)、前國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)及蔣宋美齡等。

提案中也要求校方使用的溝通文字應該具有更高的性別包容，例如應用「學生」(students)或「校友」(alumni)取代「女性」(women)。

贊成提案內容的支持者說，對於面臨性別歧視的民眾來說，女子學院向來是安全的避風港，由於跨性別人士遭受攻擊的案例在全美各地接連傳出，所有非二元性別者、跨性別者都應該能夠申請衛斯理學院。

衛斯理學院校長強生(Paula Johnson)指出，公投案將改寫學校教育女性的創校理念。校方並未公布匿名投票 的票數。

表決結果公布後，強生透過發言人發表聲明說，學校對公投提案的反對立場不會改變；聲明中說，學校會持續與所有學生溝通，包括跨性別男性以及非二元性別學生，建立一個充滿包容的學術環境，讓所有人都有歸屬感。

座落於波士頓郊區的衛斯理學院，學生約有2500人，至於其中有多少人為非二元性別者或跨性別者，校方則沒有統計資料。