我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

女子衛斯理學院公投 籲允跨性別男申請 挑戰創校理念

記者顏伶如／綜合報導
創校一個半世紀以來只招收女生的衛斯理學院，學生14日投票通過一項不具約束力的公投案，要求學校開放讓非二元性別、跨性別者申請入學，包括跨性別男性在內。(美聯社)
創校一個半世紀以來只招收女生的衛斯理學院，學生14日投票通過一項不具約束力的公投案，要求學校開放讓非二元性別、跨性別者申請入學，包括跨性別男性在內。(美聯社)

歷史悠久的私立女子文理學院─衛斯理學院(Wellesley College)，100多年來以「培養能為世界帶來改變的女性」而自豪；但該校學生14日晚間公投通過要求學校開放讓非二元性別(nonbinary)、跨性別者申請入學，包括跨性別男性在內。

反對這一公投結果的人士表示，如果男性或非二元性別者獲得錄取，衛斯理學院基本上將變成男女同校(coed)，不再是女子學院。

依照衛斯理學院現行規定，申請入學者必須是自我認同為女性，且日常生活以女性身分自居；這項在校內引發兩極化爭議的公投案雖不具約束力，卻直接挑戰衛斯理學院身為女子大學的核心價值。

衛斯理學院名人校友眾多，包括前民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)、前國務卿歐布萊特(Madeleine Albright)及蔣宋美齡等。

提案中也要求校方使用的溝通文字應該具有更高的性別包容，例如應用「學生」(students)或「校友」(alumni)取代「女性」(women)。

贊成提案內容的支持者說，對於面臨性別歧視的民眾來說，女子學院向來是安全的避風港，由於跨性別人士遭受攻擊的案例在全美各地接連傳出，所有非二元性別者、跨性別者都應該能夠申請衛斯理學院。

衛斯理學院校長強生(Paula Johnson)指出，公投案將改寫學校教育女性的創校理念。校方並未公布匿名投票的票數。

表決結果公布後，強生透過發言人發表聲明說，學校對公投提案的反對立場不會改變；聲明中說，學校會持續與所有學生溝通，包括跨性別男性以及非二元性別學生，建立一個充滿包容的學術環境，讓所有人都有歸屬感。

座落於波士頓郊區的衛斯理學院，學生約有2500人，至於其中有多少人為非二元性別者或跨性別者，校方則沒有統計資料。

跨性別 公投 投票

上一則

擋限縮跨性別者權益法案 內州議員阻撓議事3周

下一則

反墮胎團體興訟 德州聯邦法官裁決 可能導致全美禁墮胎藥

延伸閱讀

頂尖僑生返台升學 四年台幣百萬獎勵

頂尖僑生返台升學 四年台幣百萬獎勵
封面故事／帶著愛犬出遊不難 籠子有安全感

封面故事／帶著愛犬出遊不難 籠子有安全感
前官員：習掌權後瓦解美國在中情報網 處決20名線人

前官員：習掌權後瓦解美國在中情報網 處決20名線人
北愛協議擋路石下台不到半年…英國與歐盟調整規則、達成妥協

北愛協議擋路石下台不到半年…英國與歐盟調整規則、達成妥協

熱門新聞

根據可靠消息指出，中國駐外簽證機關將從3月15日起，恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能，這也意味著原來因為疫情停用，持美國護照者所持有的十年多次入境簽證，將可從15日起重新使用。圖為杭州蕭山國際機場，大批旅客抵達等候入境。(Getty Images)

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

2023-03-13 14:33
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社)

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

2023-03-10 20:52
中國長征二號丁運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征二號丁運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

2023-03-09 21:01
聯邦食品暨藥物管理局提醒消費者，Pharmedica和Apotex兩家藥廠所生產眼藥水被召回，原因是潛存污染風險，可能導致視力問題，甚至有其他更嚴重傷害。(美聯社)

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

2023-03-08 16:04
參院少數黨領袖麥康諾，8日在華府酒店摔倒後住院治療。（美聯社）

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

2023-03-09 13:50
數百名要由委內瑞拉人組成的移民，12日試圖硬闖美國與墨西哥交界邊關。(擷自NBC畫面)

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

2023-03-13 11:35

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半